بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 30 تموز 2020
آخر الأخبار
نائب يتهم جهات فاسدة تحاول الاضرار بالتعليم العالي عالية نصيف تكشف عن ملف فساد مسؤول بوزارة الكهرباء تسبب بتمرير العديد من العقود مع شركات وهمية العراق يشهد انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة اعتبار من يوم غد الاوساط الرياضية والشعبية تحيي اربعينية اسطورة الكرة العراقية احمد راضي محتجون يقتحمون مبنى سيطرة كهرباء الكرخ بسبب تردي تجهيز الطاقة اصابة مدير ملعب ميسان الرياضي بفايروس كورونا مشعان الجبوري يتهم إيران يتحريك وكلائها لإزعاج الكاظمي ومنع الإصلاحات الكربولي يدعو الحكومة للتعامل بجدية مع التقارير الاستقصائية للصحف العالمية للوصول الى المليارات المنهوبة محلل: لا تطالبوا بإخراج القوات الأميركية إلا حين يصبح العراق قوياً وذو سيادة نائب سابق عن واسط يدعو الكاظمي إلى “التدخل الفوري” لاقالة المحافظ ونائبيه
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 30 تموز 2020 12:43 م

إيران.. احتجاجات في أصفهان رفضا لقرار إعدام 5 مشاركين بتظاهرات ديسمبر 2017

520201011226674701961

اعتصم العشرات من أهالي محافظة أصفهان وسط إيران، أمام مبنى السلطة القضائية بالمحافظة، مساء الأربعاء، بعد معلومات عن عزم السلطات تنفيذ حكم الإعدام بحق 5 من الأشخاص الذين شاركوا باحتجاجات في الـ 28 من ديسمبر 2017 ضد سوء الأوضاع المعيشية.
وذكرت قناة ”سيما آزادي“ التابعة لمنظمة ”مجاهدي خلق“ المعارضة، عبر قناتها في ”تلغرام“، أن ”أهالي المتظاهرين بالإضافة إلى عدد كبير من الناس، تجمعوا أمام مبنى السلطة القضائية بمحافظة أصفهان، رفضا لقرار السلطات بإعدام 5 من متظاهري هذه المحافظة الذين شاركوا في احتجاجات ديسمبر 2017، فجر الخميس“.

وفي سياق متصل، قال نشطاء حقوق الإنسان في إيران، إن الاتصال بخمسة متظاهرين حُكِم عليهم بالإعدام بسبب مشاركتهم في احتجاجات ديسمبر 2017، ”انقطع مع عائلاتهم، وهذا هو سبب قلق أسرهم“.
وقال محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، لاذعة ”فردا“ المعارضة، إنه ”تم إبلاغه بأن المتظاهرين الخمسة الذين حُكم عليهم بالإعدام، فقدوا الاتصال بعائلاتهم، وأن مسؤولي السجن والمسؤولين القضائيين لم يردوا على مخاوف تلك العوائل“.
من جانبها، قالت منظمة ”هرانا“ الحقوقية الإيرانية إنه ”الفرع الثاني لمحكمة أصفهان الثورية، حكمت على كل من مهدي صالحي وقلعه شاهروخي، ومحمد بسطامي، ومجيد نظري كندري، وهادي كياني، وعباس محمدي، بالإعدام والسجن خمس سنوات“.

وكانت بداية تلك الاحتجاجات التي اندلعت ضد النظام، من مدينة مشهد شمال شرق إيران، ثم اتسعت وشملت نحو 160 مدينة إيرانية، وأقدمت السلطات على قمع المحتجين المطالبين بتغيير النظام بسبب سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
520201011226674701961

نائبة تونسية تكشف ألاعيب جماعة الإخوان غلإرهابية لإنقاذ الغنوشي 30 تموز 2020 01:11 م

037b5825-56f1-4630-9e46-b6959352d649

اليمن.. مليشيات الإخوان تنتهك التهدئة في أبين رغم الإعلان عن آلية "تسريع اتفاق الرياض" 30 تموز 2020 01:02 م

e708dc1c-573b-4c20-a18c-3f36611882f0

وصول الحجاج إلى مشعر عرفات وسط إجراءات مشددة 30 تموز 2020 12:59 م

الجيش الأمريكي

الجيش الأميركي: حالة تأهب في قاعدتي العديد والظفرة بسبب مناورات إيرانية 29 تموز 2020 03:00 م

526

مصادر في البرلمان التونسي تؤكد جمع الأصوات اللازمة لسحب الثقة من الغنوشي 29 تموز 2020 01:50 م

72

رئيس البرلمان العربي يرحب بجهود السعودية لتنشيط اتفاق الرياض بشأن اليمن 29 تموز 2020 01:44 م

114

انطلاق مناسك الحج وسط إجراءات غير مسبوقة بسبب كورونا 29 تموز 2020 01:42 م

79

توقعات بسقوط أمطار رعدية على مكة خلال يوم التروية 29 تموز 2020 01:39 م

التعليقات