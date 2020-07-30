إيران.. احتجاجات في أصفهان رفضا لقرار إعدام 5 مشاركين بتظاهرات ديسمبر 2017

اعتصم العشرات من أهالي محافظة أصفهان وسط إيران، أمام مبنى السلطة القضائية بالمحافظة، مساء الأربعاء، بعد معلومات عن عزم السلطات تنفيذ حكم الإعدام بحق 5 من الأشخاص الذين شاركوا باحتجاجات في الـ 28 من ديسمبر 2017 ضد سوء الأوضاع المعيشية.

وذكرت قناة ”سيما آزادي“ التابعة لمنظمة ”مجاهدي خلق“ المعارضة، عبر قناتها في ”تلغرام“، أن ”أهالي المتظاهرين بالإضافة إلى عدد كبير من الناس، تجمعوا أمام مبنى السلطة القضائية بمحافظة أصفهان، رفضا لقرار السلطات بإعدام 5 من متظاهري هذه المحافظة الذين شاركوا في احتجاجات ديسمبر 2017، فجر الخميس“.

وفي سياق متصل، قال نشطاء حقوق الإنسان في إيران، إن الاتصال بخمسة متظاهرين حُكِم عليهم بالإعدام بسبب مشاركتهم في احتجاجات ديسمبر 2017، ”انقطع مع عائلاتهم، وهذا هو سبب قلق أسرهم“.

وقال محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، لاذعة ”فردا“ المعارضة، إنه ”تم إبلاغه بأن المتظاهرين الخمسة الذين حُكم عليهم بالإعدام، فقدوا الاتصال بعائلاتهم، وأن مسؤولي السجن والمسؤولين القضائيين لم يردوا على مخاوف تلك العوائل“.

من جانبها، قالت منظمة ”هرانا“ الحقوقية الإيرانية إنه ”الفرع الثاني لمحكمة أصفهان الثورية، حكمت على كل من مهدي صالحي وقلعه شاهروخي، ومحمد بسطامي، ومجيد نظري كندري، وهادي كياني، وعباس محمدي، بالإعدام والسجن خمس سنوات“.



وكانت بداية تلك الاحتجاجات التي اندلعت ضد النظام، من مدينة مشهد شمال شرق إيران، ثم اتسعت وشملت نحو 160 مدينة إيرانية، وأقدمت السلطات على قمع المحتجين المطالبين بتغيير النظام بسبب سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية.