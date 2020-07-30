مسؤول إيراني يهدد : الاتفاق النووي لن يستمر مع تمديد حظر الأسلحة

قال مسؤول إيراني رفيع المستوى، إن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 لن يستمر إذا جرى تمديد حظر الأسلحة على بلاده الذي من المقرر أن ينتهي منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل بموجب القرار الدولي رقم 2231.

وكتب محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني في تغريدة عبر ”تويتر“، في وقت متأخر من مساء الأربعاء ”الخطوات الأخيرة التي اتخذها المسؤولون الأمريكيون لفرض إرادتهم على أعضاء مجلس الأمن لا تنتهك أبسط قواعد المجتمع الدولي فحسب، بل تهين استقلالية تصويتهم وإرادتهم السياسية“.

وأضاف واعظي ”رفع حظر الأسلحة هو أحد أهم التزامات الاتفاق النووي، ولن يستمر الاتفاق دونه (رفع الحظر)، ومن مسؤولية مجموعة 4+1 الحفاظ على الاتفاق“.

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ومجموعة ”4+1“ هي الدول الملتزمة بالاتفاق النووي مع إيران، وهي (روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا).

وكانت الولايات المتحدة انسحبت في الثامن من مايو/أيار 2018، من الاتفاق النووي وقامت بإعادة فرض العقوبات على طهران.

وتسعى واشنطن إلى تمديد حظر الأسلحة على إيران عبر صياغة مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد الماضي، إن إدارة الرئيس ترامب مستاءة من سلوك إيران، مشدداً على أن واشنطن ستضمن تمديد حظر الأسلحة على إيران في أكتوبر المقبل.

كما حذر بريان هوك، المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، من تداعيات عدم تمديد العقوبات، بما فيها حظر السلاح على النظام الإيراني.





