بدء جلسة التصويت على سحب الثقة من الغنوشي وسط خلافات بين النواب

تسببت الخلافات الحادة التي وقعت بين النواب في البرلمان التونسي، خلال الجلسة العامة، التي عقدت اليوم الخميس، للتصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بعد دقائق فقط من انطلاقها.

واحتج عدد من النواب على خصوصية الجلسة، داخل قاعة الجلسات، معتبرين أن عملية الاقتراع يجب أن تكون على الملأ وأمام الجميع.

واستمرت الخلافات بين النواب لعدة دقائق قبل أن يقرر رئيس الجلسة العامة طارق الفتيتي، رفعها إلى حين حسم النقاط الخلافية حول المعطيات الشكلية المتعلقة بسير الجلسة.

والجدير بالذكر أن البرلمان التونسي، يعقد اليوم جلسة عامة للتصويت على لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي.









