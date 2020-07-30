الاتصالات تحمل أصحاب الأبراج أسباب ضعف خدمة الانترنت



حملت وزارة الاتصالات، ، أصحاب الابراج المسوقين أسباب ضعف خدمة الانترنت، بينما أكدت استعدادها لاستثمار الخطوط الضوئية في البلاد .

وقال مدير عام الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالوزارة، باسم الاسدي، في تصريح صحفي: إن «ضعف خدمة الانترنت يعود إلى الاعتماد على أصحاب الأبراج في تسويق الخدمة بطريقة غير صحيحة، بجعل اكثر من مشترك على وصلات الخدمة، ما يضعف جودتها ويجعلها في تذبذب مستمر». منوها بأن «الوزارة تسعى لإدخال منظومة الكيبل الضوئي الى الخدمة من خلال تفعيل العمل بمشروع الـ FTTH الخاص به من اجل إنهاء أزمة تردي الخدمة».





وأشار إلى أن «الوزارة تستعد للمرحلة الانتقالية بتحويل خدمة الانترنت من الواي فاي الى الكيبل الضوئي، وإيصال شعيرة ضوئية لكل منزل». مؤكدا انه «تم اكمال جميع الاستعدادات للإعلان عن مشاريع استثمارية في بغداد والمحافظات لتفعيل منظومة الشبكة الضوئية».







وأضاف الأسدي أن «حاجة البلاد من 6 الى 8 ملايين خط ضوئي FTTH ، وان ما أنجز مسبقاً يقارب الـ650 الف خط فقط بسبب هيمنة بعض الجهات المتنفذة على المشروع خلال السنوات السابقة من اجل عدم إدخاله للخدمة، لانها مستفيدة من مشروع الواي فاي وضعف الانترنت، وتسيطر على الشركات المسوقة للخدمة «.





وقال ان «هذه الجهات، وبعد التغييرات السياسية والحكومية التي حصلت مؤخراً، ضعف نفوذها خاصة بعد الدعم الكبير الذي قدمته الأمانة العامة لمجلس الوزراء للمشروع بالوقت الحالي، وسيكون العام الحالي عاماً مفصلياً لمشروع الكيبل الضوئي وادخاله حيز التنفيذ»..