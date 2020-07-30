لجنة برلمانية: وزراء التجارة المتعاقبين فشلوا في إدارة ملف البطاقة التموينية

أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، سالم طحيمر، ان وزراء التجارة المتعاقبين فشلوا في كيفية إدارة ملف البطاقة التموينية.

وقال طحمير، في تصريح صحفي: إن “وزير التجارة الحالي صرح قبل أيام بإعادة النظر في آلية توزيع المفردات”. مبينا أن لجنته “تنتظر ما سيئول اليه وزير التجارة الحالي بشأن تحسين مفردات البطاقة التموينية كما ونوعا”.



وأضاف أن “ملف البطاقة اصبح معضلة لم يفلح القائمون على ادارة هذا الملف المهم في حل المشكلات منذ 17 عاما”. لافتا إلى أن لجنته “ستناقش ملف تعثر توزيع مفردات البطاقة التموينية على الفقراء خلال الجلسات القادمة”.