بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 30 تموز 2020
آخر الأخبار
نائب يتهم جهات فاسدة تحاول الاضرار بالتعليم العالي عالية نصيف تكشف عن ملف فساد مسؤول بوزارة الكهرباء تسبب بتمرير العديد من العقود مع شركات وهمية العراق يشهد انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة اعتبار من يوم غد الاوساط الرياضية والشعبية تحيي اربعينية اسطورة الكرة العراقية احمد راضي محتجون يقتحمون مبنى سيطرة كهرباء الكرخ بسبب تردي تجهيز الطاقة اصابة مدير ملعب ميسان الرياضي بفايروس كورونا مشعان الجبوري يتهم إيران يتحريك وكلائها لإزعاج الكاظمي ومنع الإصلاحات الكربولي يدعو الحكومة للتعامل بجدية مع التقارير الاستقصائية للصحف العالمية للوصول الى المليارات المنهوبة محلل: لا تطالبوا بإخراج القوات الأميركية إلا حين يصبح العراق قوياً وذو سيادة نائب سابق عن واسط يدعو الكاظمي إلى “التدخل الفوري” لاقالة المحافظ ونائبيه
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 30 تموز 2020 10:26 ص

الصحة: ارتفاع درجات الحرارة لم يحد من انتشار كورونا

وزارة الصحة
أكدتْ وزارة الصحة والبيئة أن ارتفاع درجات الحرارة لم يحدث تغيرا في اعداد المصابين بكورونا،  مشيرة أن العراق ما زال بالموجة الأولى للفيروس.

وقال وكيل الوزارة  حازم الجميلي في تصريح صحفي: إن “أغلب دول العالم تعرضت لموجة ثانية من الفيروس، إلا أن العراق ما زال في الموجة الأولى ولم تنته حتى الآن”.

وبين الجميلي أن “الإصابات ما زالت مرتفعة ومن المتوقع تعرض البلاد لموجة جديدة من الفيروس في ظل عدم توفر العلاج، فضلا عن عدم التزام المواطنين”، مشيرا الى ان “ارتفاع درجات الحرارة لم يحدث اي تغير في اعداد الاصابات بفيروس كورونا على عكس ما كان متوقعا في بداية انتشاره”.
وبشان العلاجات علق الجميلي قائلا: إن “حصة العراق من الأدوية هي حسب ما يطلبه”، لافتا إلى أن “أغلب الأدوية هي تجريبية وتجرب سريريا ولا توجد أدوية صنعت خصيصا لهذا الوباء”.
وتابع أن “العراق يتواصل مع الشركات المنتجة باجتماعات رسمية لغرض أن يكون أحد الدول التي تحصل على اللقاح في حال إكمال الدراسات وبدء تسويقه”..
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
وزير الصحة حسن التميمي

الصحة: توجيه وزاري بدعم مستشفيات العراق وتجهيزها بحاضنات الأطفال 30 تموز 2020 04:14 م

89BC764D-D1F0-418B-8A6C-67557C399FFC-1024x576

العفو الدولية: عودة 1992 طفلا إيزيديا مختطفا لدى “داعش” إلى عائلاتهم 30 تموز 2020 04:10 م

درجات الحرارة

العراق يشهد انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة اعتبار من يوم غد 30 تموز 2020 02:25 م

احمد-راضي

الاوساط الرياضية والشعبية تحيي اربعينية اسطورة الكرة العراقية احمد راضي 30 تموز 2020 02:24 م

احتجاجات الكهرباء في العراق

محتجون يقتحمون مبنى سيطرة كهرباء الكرخ بسبب تردي تجهيز الطاقة 30 تموز 2020 02:01 م

116687313_2622311558022124_1499881349450680805_o

اصابة مدير ملعب ميسان الرياضي بفايروس كورونا 30 تموز 2020 01:46 م

220205124731584790012

أسعار الذهب تتراجع بعد أن تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي بدعم الاقتصاد 30 تموز 2020 01:07 م

أبراج الاتصالات

الاتصالات تحمل أصحاب الأبراج أسباب ضعف خدمة الانترنت 30 تموز 2020 10:58 ص

التعليقات