الصحة: ارتفاع درجات الحرارة لم يحد من انتشار كورونا

أكدتْ وزارة الصحة والبيئة أن ارتفاع درجات الحرارة لم يحدث تغيرا في اعداد المصابين بكورونا، مشيرة أن العراق ما زال بالموجة الأولى للفيروس.



وقال وكيل الوزارة حازم الجميلي في تصريح صحفي: إن “أغلب دول العالم تعرضت لموجة ثانية من الفيروس، إلا أن العراق ما زال في الموجة الأولى ولم تنته حتى الآن”.



وبين الجميلي أن “الإصابات ما زالت مرتفعة ومن المتوقع تعرض البلاد لموجة جديدة من الفيروس في ظل عدم توفر العلاج، فضلا عن عدم التزام المواطنين”، مشيرا الى ان “ارتفاع درجات الحرارة لم يحدث اي تغير في اعداد الاصابات بفيروس كورونا على عكس ما كان متوقعا في بداية انتشاره”.

وبشان العلاجات علق الجميلي قائلا: إن “حصة العراق من الأدوية هي حسب ما يطلبه”، لافتا إلى أن “أغلب الأدوية هي تجريبية وتجرب سريريا ولا توجد أدوية صنعت خصيصا لهذا الوباء”.

وتابع أن “العراق يتواصل مع الشركات المنتجة باجتماعات رسمية لغرض أن يكون أحد الدول التي تحصل على اللقاح في حال إكمال الدراسات وبدء تسويقه”..