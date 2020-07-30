بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 30 تموز 2020
آخر الأخبار
نائب يتهم جهات فاسدة تحاول الاضرار بالتعليم العالي عالية نصيف تكشف عن ملف فساد مسؤول بوزارة الكهرباء تسبب بتمرير العديد من العقود مع شركات وهمية العراق يشهد انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة اعتبار من يوم غد الاوساط الرياضية والشعبية تحيي اربعينية اسطورة الكرة العراقية احمد راضي محتجون يقتحمون مبنى سيطرة كهرباء الكرخ بسبب تردي تجهيز الطاقة اصابة مدير ملعب ميسان الرياضي بفايروس كورونا مشعان الجبوري يتهم إيران يتحريك وكلائها لإزعاج الكاظمي ومنع الإصلاحات الكربولي يدعو الحكومة للتعامل بجدية مع التقارير الاستقصائية للصحف العالمية للوصول الى المليارات المنهوبة محلل: لا تطالبوا بإخراج القوات الأميركية إلا حين يصبح العراق قوياً وذو سيادة نائب سابق عن واسط يدعو الكاظمي إلى “التدخل الفوري” لاقالة المحافظ ونائبيه
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 30 تموز 2020 10:23 ص

الكمارك : الإعفاءات تسهم في ضياع ثلثي مبالغ العائدات من الواردات

الكمارك
أكدت هيئة الجمارك العامة ان الاعفاءات الممنوحة وفق القانون، تسهم بضياع ثلثي الواردات المتاحة للدولة، مفصحة عن ارتفاع ايرادات مراكز جمرك ام قصر الى 46 مليار دينار بعد زيارة رئيس الوزراء للموانئ منتصف الشهر الحالي.  
وقال مدير عام الهيئة خالد صلاح الدين ان "الهيئة طالبت بتقليص حجم الاعفاءات الممنوحة، كونها تتسبب بضياع ما يقارب ثلثي العائدات المتاحة للدولة، لاسيما ان بعض الجهات تستغل هذه الاعفاءات وتقوم بمضاعفة البضائع الداخلة لحسابها"، مبينا ان "الهيئة اقترحت ان ترسم جميع البضائع المعفاة وتسدد مبالغها ما يسهم بتحقيق قفزة بالعائدات ويحد من امكانية استغلال قانون الاعفاء لادخال بضائع مضاعفة  من دون تسديد الرسوم.  

واضاف: ان "العائدات التي تحققها الهيئة الان تقدر بـ70 مليار دينار شهريا نتيجة لتكثيف اجراءات الرقابة بالمنافذ"، معتبرا "العائدات جيدة بالتزامن مع ارتباك الاوضاع التجارية والاقتصادية العالمية.  

واكد صلاح الدين، ان "العائدات الجمركية لاقليم كردستان، ما زالت لا تحول الى المركز، وان المسؤولين هناك ابلغوا المركز باستمرارهم بالعمل بقانون التعرفة الجمركية الساري، كما توجد مخاطبات بين دائرته والمسؤولين هناك، نافيا اي تواجد لمنتسبي الهيئة هناك.

واردف: ان "الهيئة ولضمان عدم تسلل البضائع غير المرسمة، نشرت منتسبيها خارج اوقات الدوام الرسمي لتدقيق البضائع الداخلة من المنطقة الشمالية"، لافتا الى "حاجتها للدعم.  
واشار الى ان "عودة العمل بنقطة تفتيش الصفرة مع اقليم كردستان، هو قرار حكومي والهيئة جهة تنفيذية تنفذ القرارات الحكومية.
أخبار متعلقة
أخر تعديل: الخميس، 30 تموز 2020 10:38 ص
إقرأ ايضا
وزير الصحة حسن التميمي

الصحة: توجيه وزاري بدعم مستشفيات العراق وتجهيزها بحاضنات الأطفال 30 تموز 2020 04:14 م

89BC764D-D1F0-418B-8A6C-67557C399FFC-1024x576

العفو الدولية: عودة 1992 طفلا إيزيديا مختطفا لدى “داعش” إلى عائلاتهم 30 تموز 2020 04:10 م

درجات الحرارة

العراق يشهد انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة اعتبار من يوم غد 30 تموز 2020 02:25 م

احمد-راضي

الاوساط الرياضية والشعبية تحيي اربعينية اسطورة الكرة العراقية احمد راضي 30 تموز 2020 02:24 م

احتجاجات الكهرباء في العراق

محتجون يقتحمون مبنى سيطرة كهرباء الكرخ بسبب تردي تجهيز الطاقة 30 تموز 2020 02:01 م

116687313_2622311558022124_1499881349450680805_o

اصابة مدير ملعب ميسان الرياضي بفايروس كورونا 30 تموز 2020 01:46 م

220205124731584790012

أسعار الذهب تتراجع بعد أن تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي بدعم الاقتصاد 30 تموز 2020 01:07 م

أبراج الاتصالات

الاتصالات تحمل أصحاب الأبراج أسباب ضعف خدمة الانترنت 30 تموز 2020 10:58 ص

التعليقات