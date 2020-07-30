المالية النيابية: الحكومة اقترضت 8 تريليونات دينار من البنك المركزي لتدبير رواتب الموظفين والمتقاعدين

كشفت اللجنة المالية النيابية عن اقتراض الحكومة من البنك المركزي 8 تريليون دينار، مشيرة الى أن رواتب الموظفين والمتقاعدين ستصبح مؤمنة بالكامل حتى نهاية 2020.

وقال مقرر اللجنة، احمد الصفار، ، في تصريح صحفي: إن «موافقة مجلس النواب على الاقتراض المحلي والخارجي ساهم في تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين خلال الأشهر الحالية». مؤكداً أنه «لولا موافقة البرلمان على الاقتراض لما تمكنت الحكومة من تأمين الرواتب وصرفها على مستحقيها.

وأضاف أن «الحكومة توجهت لاقتراض 8 تريليون دينار من البنك المركزي على الرغم من موافقة البرلمان على اقتراض 15 تريليون دينار من البنك والمصارف المحلية.





وبين الصفار أن «ارتفاع أسعار النفط سيسهم في تخفيف الأزمة المالية في البلاد، وبالتالي فأن رواتب الموظفين والمتقاعدين ستصبح مؤمنه بالكامل لنهاية 2020





وأقر مجلس النواب (البرلمان) العراقي، في 24 حزيران الماضي، مشروع قانون يتيح للحكومة الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز المالي في البلاد.





من جانبه أكد عضو اللجنة المالية النيابية، فيصل العيساوي، ، ان لجنته ستباشر بإعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2021، مبينا ان الحكومة لم ترسل مشروع قانون موازنة 2020 حتى الآن.





وقال العيساوي، في حديث صحفي: إن اللجنة المالية ومجلس النواب ألزما نفسيهما بتمرير مشروع قانون موازنة 2020 في حال ارسلت من قبل الحكومة في الموعد الذي قرره مجلس النواب في 30 حزيران. موضحا: ان الحكومة لم ترسل المشروع حتى الآن، والوقت لا يسعفنا حاليا لمناقشة موازنة العام الحالي وتمريرها.



وأضاف: أن اللجنة المالية النيابية ستباشر في إعداد مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2021، مؤكداً أن عدم تمرير موازنة أي عام، يربك عمل وزارات ومؤسسات الدولة.