بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 30 تموز 2020
آخر الأخبار
نائب يتهم جهات فاسدة تحاول الاضرار بالتعليم العالي عالية نصيف تكشف عن ملف فساد مسؤول بوزارة الكهرباء تسبب بتمرير العديد من العقود مع شركات وهمية العراق يشهد انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة اعتبار من يوم غد الاوساط الرياضية والشعبية تحيي اربعينية اسطورة الكرة العراقية احمد راضي محتجون يقتحمون مبنى سيطرة كهرباء الكرخ بسبب تردي تجهيز الطاقة اصابة مدير ملعب ميسان الرياضي بفايروس كورونا مشعان الجبوري يتهم إيران يتحريك وكلائها لإزعاج الكاظمي ومنع الإصلاحات الكربولي يدعو الحكومة للتعامل بجدية مع التقارير الاستقصائية للصحف العالمية للوصول الى المليارات المنهوبة محلل: لا تطالبوا بإخراج القوات الأميركية إلا حين يصبح العراق قوياً وذو سيادة نائب سابق عن واسط يدعو الكاظمي إلى “التدخل الفوري” لاقالة المحافظ ونائبيه
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 30 تموز 2020 10:19 ص

دبلوماسي أمريكي يودع بغداد برسالة: "سأحمل جزءاً من العراق معي إلى الأبد

220205124731584790012
أعلن القائم بالأعمال المؤقت في السفارة الاميركية براين ماكفيترز، انتهاء عمله في العراق، مؤكدا التزام بلاده ببناء علاقة مع بغداد تقوم على أساس الثقة والاحترام المتبادلين. 
وقال ماكفيترز في بيان: "لقد تشرّفت بالعمل نائباً لرئيس البعثة في بغداد العام المُنصرم والذي شهد تقلباتٍ أكثر مما ينبغي، لقد طرأ الكثير من التغيير خلال العام الماضي، فقد شهدنا في تشرين الأول من العام 2019 حركة حقيقية جوهرية، طالب من خلالها الشعب العراقي بالتغيير وحصدِ فرصٍ أفضل وخدمات حكومية أفضل والرغبة في دولة ذات سيادة وحرة في تحديد مصيرها دون تأثير القوى الفاسدة". 
واضاف: "شهدنا أيضاً ظهور جائحة عالمية ألمّت بنا بشدة في كل من العراق والولايات المتحدة، ولقد استأنفنا حواراً استراتيجياً بين بلدينا للعمل، على نحوٍ أوثق، على تعزيز أهدافنا وقيمنا المشتركة". 
وتابع: "ومع ذلك، يبقى الكثير على حاله، إذ لا نزال ملتزمين بشراكاتنا مع الحكومة العراقية لدعم تطلعات الشعب العراقي لمستقبل أفضل، كما نواصل دعمنا لجهود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، فضلاً عن الاستمرار في دعم القطاع الصحي في العراق لشراء أجهزة التنفس الصناعي ومعدات الحماية للعاملين العراقيين في المجال الطبي، وكنا أول حكومة تقدم معدات اختبار موثوقة إلى المختبرات العراقية لتشخيص المصابين بكوفيد-19. 
 وقال: "نحن نمول – أو في الواقع نحن أكبر الممولين- لمختلف برامج الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لمكافحة جائحة كورونا، نواصل تعزيز تعاملاتٍ أكبر بين القطاع الخاص العراقي والامريكي، لتشمل تلك التعاملات دعم الجهود الرامية لتوفير كهرباء مستمرة للعراق. علاوة على ذلك، ندعم مشروعات التعليم والحفاظ على الإرث  الثقافي في جميع أنحاء العراق، من بابل إلى الموصل".

واشار الى ان "الولايات المتحدة ملتزمة ببناء علاقة مع العراق تقوم على أساس الثقة والاحترام المتبادلين، وسنواصل تعزيز هذه الجهود وتوسيع علاقتنا. تسعدني حقيقةَ أنني كنت جزءاً من ترسيخ هذه الشراكة طويلة الأمد". 
واختتم ماكفيترز بيانه بالقول: "سأحمل جزءاً من العراق معي إلى الأبد، وبهذا لن أقول مع السلامة، بل سأقول إلى اللقاء.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
220205124731584790012

الدهلكي : أيادي آثمة نفذت أعمال تخريبية لإيقاف التحقيق في ملف الكهرباء 30 تموز 2020 04:06 م

037b5825-56f1-4630-9e46-b6959352d649

مستشار الكاظمي : سنعلن عن الجهات المتورطة بالعنف ضد المتظاهرين 30 تموز 2020 04:02 م

رياض التميمي

نائب يتهم جهات فاسدة تحاول الاضرار بالتعليم العالي 30 تموز 2020 02:35 م

عالية نصيف

عالية نصيف تكشف عن ملف فساد مسؤول بوزارة الكهرباء تسبب بتمرير العديد من العقود مع شركات وهمية 30 تموز 2020 02:30 م

مشعان الجبوري

مشعان الجبوري يتهم إيران يتحريك وكلائها لإزعاج الكاظمي ومنع الإصلاحات 30 تموز 2020 01:38 م

جمال الكربولي

الكربولي يدعو الحكومة للتعامل بجدية مع التقارير الاستقصائية للصحف العالمية للوصول الى المليارات المنهوبة 30 تموز 2020 01:35 م

مجاهد الطائي

محلل: لا تطالبوا بإخراج القوات الأميركية إلا حين يصبح العراق قوياً وذو سيادة 30 تموز 2020 01:22 م

احمد صلال البدري

نائب سابق عن واسط يدعو الكاظمي إلى “التدخل الفوري” لاقالة المحافظ ونائبيه 30 تموز 2020 01:17 م

التعليقات