نائب يطالب بجلسة طارئة لمجلس الوزراء لتعيين خريجي المجموعة الطبية والمهن الصحية

طالب النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء لتعيين خريجي المجموعة الطبية والمهن الصحية والتمريضية ، مشيرا الى :" ان المستشفيات تعاني من قلة الكوادر الطبية والمهن الصحية والتمريضية ،والخريجون يفترشون ساحات التظاهرات مطالبين بالتعيين".



واكـد عواد ، في بيان صحفي ، :" ان الحرب الدائرة بين جائحة كورونا وكوادر الصحة ، التي فقدت الكثير من كوادرها اثناء تأديتهم الواجب الانساني ، فضلا عن دخول مستشفيات جديدة ومئات الردهات الوبائية وردهات الانعاش للعمل ، قد ولدت ضغطا كبيرا على كوادر الصحة ، ما اثر على عملهم وتقديم الخدمة للمرضى ".



واضاف :" ان الحل الاسرع والامثل الآن هو اصدار قرار فوري ومستعجل من مجلس الوزراء بتعيينهم على ملاك وزارة الصحة وتوزيعهم على المستشفيات لسد النقص الحاصل ، وليس تعيينهم اعلاميا فقط ".



وتابع :" ان شبابنا خريجي الصحة تعهدوا بأنهم مستعدون للعمل في الجبهة الوبائية وتعريض انفسهم للخطر ، من اجل انقاذ الارواح ومن اجل بلدهم العراق ".