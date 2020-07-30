الطاقة النيابية: العمر الافتراضي للشبكة الوطنية للكهرباء انتهى

أكدت لجنة الطاقة النيابية، ان العمر الافتراضي للشبكة الوطنية الناقلة للتيار الكهربائي انتهى منذ عدة سنوات،.

وقال عضو اللجنة همام التميمي ، ان “قرارات الحكومة بحل ازمة الكهرباء ليست بالمستوى المطلوب ومتخبطة”، لافتا الى ان “الحديث عن استيراد الكهرباء من اقليم كردستان امر مؤسف ومرفوض.

واضاف ان “جميع البلدان لديها شبكة وطنية واستيراد الكهرباء من الاقليم يشجع على استيرادها من المحافظات الاخرى”، مبينا ان “العمر الافتراضي للشبكة الوطنية الناقلة للتيار الكهربائي انتهى منذ عدة سنوات.

وتابع ان “65 مليار دولار صرفت على حل ازمة الكهرباء وما زلنا نعاني ازمة حقيقية حتى الان.

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