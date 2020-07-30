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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 30 تموز 2020 10:00 ص

النزاهة النيابية تكشف عن إحالة 15 ملف فساد بوزارات الصناعة والنقل والنفط

النزاهة النيابية
كشف عضو  لجنة النزاهة النيابية،  جواد حمدان  عن احالة 15 ملف فساد يخص مسؤولين متنفذين بوزارات النفط والنقل والصناعة الى هيئة النزاهة، مبينة ان الهيئة لم تتخذ اي اجراء بشأنها.
وقال حمدان ان “هناك ملفات فساد كبيرة وضعت لجنة النزاهة اليد عليها تخص شخصيات بارزة ومتنفذة بوزارات ودوائر الدولة وهيئاتها.
واضاف انه “تم احالة 15 ملف فساد الى هيئة النزاهة تخص الهدر بالمال العام واستغلال المنصب وغيرها وتلاعب بعقود في وزارات الصناعة والنقل والنفط.
واوضح حمدان ان “هيئة النزاهة لم تتخذ اي اجراء بشأنها ولم ترد على اللجنة عن اي اجراء اتخذته حيال تلك الملفات”، لافتا الى ان “اغلب ملفات الفساد الكبيرة  يتم التستر عليها بسبب تسلط مافيات الفساد.
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