خشان يتهم وزارتي الموارد المائية والزراعة بإفشال وتدمير القطاع الزراعي

اتهم النائب باسم خشان، وزارتي الموارد المائية والزراعة بافشال وتدمير القطاع الزراعي العراقي طيلة السنوات الماضية.

وقال خشان ، ان “تدمير القطاع الزراعي في العراق هو نتيجة الفشل المركب الحاصل في وزارتي الزراعة والموارد المائية باعتبارهما جناحا الانتاج الزراعي في البلاد.



وأضاف، ان “كلا الوزارتين فشلتا في دفع الانتاج الزراعي للامام وتحويله الى مصدر دخل كبير لخزينة الدولة خاصة وان البلاد تمتلك مساحات شاسعة من الاراضي الخصبة بالاضافة الى المياه.

وأكد أن “القطاع الزراعي هو الاكثر قدرة على استيعاب نسب البطالة في البلاد وتوفير مصادر رزق لعوائلهم لكن خطط الوزارتين لم تكن بمستوى الطموح معتبرا انتكاسات القطاع الزراعي المتكررة خسارة لاتعوض.