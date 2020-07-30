بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 30 تموز 2020
آخر الأخبار
البنك المركزي يقرض حكومة الكاظمي 8 تريليون دينار متظاهرون يغلقون الجسر الذي يربط محافظات الوسط والجنوب في كربلاء حكومة عبد المهدي حددت 40 ملفاً للفساد.. ومطالبات للكاظمي بإحالة تلك الملفات للقضاء الصحة: ارتفاع درجات الحرارة لم تحدث تغييرا بانتشار كورونا المسعودي: سيطرة القوى السياسية على وزارة الكهرباء أفشل توفير الطاقة للمواطنين الجيش الأميركي: حالة تأهب في قاعدتي العديد والظفرة بسبب مناورات إيرانية نائبة: مآرب سياسية وراء تعطيل جلسات مجلس النواب نزاعات عشائرية تمنع عودة 450 أسرة نازحة لمناطقها في ديالى ارشد الصالحي: سنحمل الصحة مسؤولية اي انهيار يحصل بكركوك اللجنة التحقيقية النيابية تعلن عرض عقود الكهرباء على مختصين
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 30 تموز 2020 03:52 ص

تقرير أمريكي: بعض مساعدي الكاظمي فروا للخارج بعد اغتيال الهاشمي ولن يجرؤ أحد على تحديد الميليشيا المسؤولة

هشام الهاشمي

فيما يعد صفعة لحكومة الكاظمي، قال تقرير أمريكي لصحيفة واشنطن بوست، إن هناك حالة هلع بين مساعدي الكاظمي ومستشاريه بعد اغتيال هشام الهاشمي، باعتباره كان يعمل في فريقه. وقالوا إن الرسالة التي وصلت مساعدي الكاظيم لا أحد منكم في آمان. كما لفتت واشنطن بوست نقلا عن مصادر داخل دائرة رئيس الوزراء، أن الكاظمي يريد إظهار الحقيقة لكن المؤكد أن الميليشيا المجرمة التي اغتالت الهاشمي وهي في الغالب كتائب حزب الله العراق أكبر من ان يقترب منها أحد.
وأكدت صحيفة "واشنطن بوست"، إن تحديد الجهة التي أعطت الأوامر لاغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي ربما تفجرّ الوضع السياسي في البلاد بشكل كبير. وأشارت في تقرير أن اغتيال  الهاشمي، تسبب في إحداث صدمة في صفوف الحكومة وكشف مخاطر المواجهة مع الفصائل الارهابية المدعومة من إيران.

وذكر تقرير للصحيفة الأميركية، أن العديد من مستشاري الكاظمي، فوجئوا باغتيال الهاشمي، المقرب منه على اعتبار أن أعمال العنف يمكن أن تصل إلى درجة قريبة من المحيطين برئيس الوزراء. وعلى الرغم من تعهده بكبح جماح الفصائل المدعومة من إيران، إلا أن الصحيفة أشارت إلى أنه لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى سيجرؤ الكاظمي على المضي قدما فيما يتعلق بمقتل الهاشمي.
وتضيف بينما تجري تحقيقات في الحادث للقبض على القتلة، يقول مساعدو الكاظمي وحلفاؤه السياسيون إن تحديد الجهة التي أعطت أوامر اغتيال الهاشمي ربما تفجر الوضع السياسي في البلاد بشكل كبير".


ونقلت الصحيفة عن أحد مستشاري الكاظمي القول، إن رئيس الوزراء يريد احقاق العدالة لكن يداه مكبلتان. ويضيف المستشار، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للصحيفة الأميركية بسبب حساسية الموضوع، أن فتح تحقيق شامل في سبب حدوث ذلك، هو ببساطة أمر خطير للغاية على أي رئيس وزراء هنا. وتتابع الصحيفة أن "مساعدين سياسيين للكاظمي بدأوا يتساءلون بصوت عال ، أي منا سيكون التالي؟، في وقت اختفى كثير منهم من الظهور على شاشات التلفاز وغادر آخرون بغداد، والذين هم موجودون في الخارج أصلا قالوا إنهم لن يعودوا لفترة من الوقت.
وكشف مساعد آخر للكاظمي، إن اغتيال هشام كان بمثابة رسالة، سمعها الجميع.. لقد أظهروا أنه بغض النظر عن مدى قربك، يمكن للفصائل الوصول إليك دائما.
ماذا يحدث في العراق؟ وماذا سيحدث في العراق هذا هو ما ستجيب عنه الفترة القليلة القادمة تحت ظل رئيس وزراء ضعيف.
أ.ي

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
داعش

إيران وراء تنشيط دور داعش.. وقتل ضباط الجيش إجرام ولابد من فتح الملف معها بشكل مباشر 30 تموز 2020 03:19 ص

خامنئي فاسد ينهب ثروة ايران

2.5 مليار دولار أرباحًا لمؤسسة المرشد والإيرانيون يموتون من الجوع.. خامنئي ينام على 200 مليار دولار 30 تموز 2020 01:14 ص

سفير قطر في بروكسل دفع رشوة لاخفاء تمويل قطر حزب الله

فضيحة جديدة للحمدين.. سفير قطر في بلجيكا قدم رشوة لإخفاء تمويل الدوحة ميليشيا حزب الله 29 تموز 2020 10:45 م

الكاظمي-عبد-المهدي

حكومة عبد المهدي حددت 40 ملفاً للفساد.. ومطالبات للكاظمي بإحالة تلك الملفات للقضاء 29 تموز 2020 04:12 م

انفاق نصر الله على حدود اسرائيل

أقوى تهديد إسرائيلي: إذا تعرضنا للهجوم سندفن حزب الله تحت أنقاض لبنان 29 تموز 2020 01:29 م

حزب الله

تقرير: 750 ألف يورو رشوة من سفير قطري للتستر على تمويل الدوحة لحزب الله الإرهابي 29 تموز 2020 01:09 م

كورونا العراق

تقرير .. موجة "كورونا" الثانية ترعب أوروبا .. وانتشار البطالة ينذر بكارثة 29 تموز 2020 01:00 م

الناشطة الألمانية هيلا ميفيس

مراقبون: لم يكن اختطاف الناشطة الألمانية هيلا ميفيس لغزا كان إطلاق سراحها هو اللغز 29 تموز 2020 10:29 ص

التعليقات