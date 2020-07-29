البنك المركزي يقرض حكومة الكاظمي 8 تريليون دينار

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، عن اقتراض الحكومة من البنك المركزي 8 تريليون دينار.



وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار، إن "موافقة مجلس النواب على الاقتراض المحلي والخارجي ساهم في تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين خلال الأشهر الحالية"، مؤكداً أنه "لولا موافقة البرلمان على الاقتراض لما تمكنت الحكومة من تامين الرواتب وصرفها على مستحقيها".



وأضاف أن "الحكومة توجهت لاقتراض ثمانية تريليون دينار من البنك المركزي على الرغم من موافقة البرلمان على اقتراض 15 تريليون دينار من البنك والمصارف المحلية".



وبين الصفار، أن "ارتفاع أسعار النفط سيساهم في تخفيف الأزمة المالية في البلاد، بالتالي فأنن رواتب الموظفين والمتقاعدين ستصبح مؤمنه بالكامل لنهاية 2020".



وأقر مجلس النواب (البرلمان) العراقي، في 24 حزيران الماضي، مشروع قانون يتيح للحكومة الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز المالي في البلاد.



