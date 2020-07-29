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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 29 تموز 2020 04:19 م

متظاهرون يغلقون الجسر الذي يربط محافظات الوسط والجنوب في كربلاء

غلق الجسر

صعد أهالي قضاء الهندية في كربلاء في تظاهراتهم حيث أغلقوا الجسر الذي يربط محافظات الوسط والجنوب في مركز مدينة كربلاء.

وقال نشطاء، إن أهالي قضاء الهندية ومنذ يومين يتظاهرون أمام مبنى القائم مقامية للمطالبة بتحسين واقع الكهرباء والخدمات التي يعاني منها أبناء الهندية، فيما شهد اليوم تصعيدا بالتظاهرات حيث اغلق المتظاهرون الجسر الذي يربط محافظات الوسط والجنوب بمحافظة كربلاء وعدد من الشوارع.

وأضاف أن المتظاهرين أكدوا أنهم لم يتلقوا أي اتصال من أي جهة حكومية لتنفيذ مطالبهم، او زيادة ساعات التجهيز بالكهرباء الوطنية التي تصل ساعات انقطاعها اكثر من 16 ساعة في اليوم.

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