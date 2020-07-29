تحرك سياسي وجمع تواقيع نيابية لاستجواب حكومة الكاظمي



كشف النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، الأربعاء، عن تحركات سياسية وجمع تواقيع نيابية لاستجواب حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.



وقال عليوي في تصريح لـه ، ان “تحالف سائرون وعدد من أعضاء مجلس النواب يتحركون لاستجواب حكومة الكاظمي بسبب سوء الخدمات ونقص ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية”، لافتا إلى انه “تم جمع تواقيع للاستجواب واستقدم لرئاسة مجلس النواب”.



وأضاف أن “عمل الحكومة ليس في المستوى المطلوب بتجهيز الطاقة الكهربائية وهنالك مناطق تعاني من نقص ساعات التجهيز بصورة كبيرة”، مبينا أن “الوزراء يجب عليهم النزول للشارع ومعرفة احتياج المواطنين وعدم التعكز على مستشاريهم ومدراء المكتب”.



و وصف تحالف سائرون , اليوم الأربعاء , سياسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الخارجية بـ ” المتخبطة ” , مبينا ان الكاظمي لم يضبط إيقاع زياراته الأولى الخارجية .