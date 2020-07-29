بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 30 تموز 2020
آخر الأخبار
البنك المركزي يقرض حكومة الكاظمي 8 تريليون دينار متظاهرون يغلقون الجسر الذي يربط محافظات الوسط والجنوب في كربلاء حكومة عبد المهدي حددت 40 ملفاً للفساد.. ومطالبات للكاظمي بإحالة تلك الملفات للقضاء الصحة: ارتفاع درجات الحرارة لم تحدث تغييرا بانتشار كورونا المسعودي: سيطرة القوى السياسية على وزارة الكهرباء أفشل توفير الطاقة للمواطنين الجيش الأميركي: حالة تأهب في قاعدتي العديد والظفرة بسبب مناورات إيرانية نائبة: مآرب سياسية وراء تعطيل جلسات مجلس النواب نزاعات عشائرية تمنع عودة 450 أسرة نازحة لمناطقها في ديالى ارشد الصالحي: سنحمل الصحة مسؤولية اي انهيار يحصل بكركوك اللجنة التحقيقية النيابية تعلن عرض عقود الكهرباء على مختصين
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 29 تموز 2020 03:48 م

إحصائية رسمية : توقف 696 مشروعا في 14 محافظة بسبب الفساد المالي والإداري

79
طالب رئيس هيئة الاستثمار في بغداد شاكر الزاملي، الأربعاء، جميع الجهات المعنية بالتعاون وتقديم التسهيلات لإتمام المشاريع الاستثماريَّة وتحريك سوق العمل الوطنيَّة لمعالجة المشكلات الاقتصاديَّة المزمنة.
وقال الزاملي في حوار له ، إن “الواقع يحتم علينا دعم المشاريع الاستثمارية العاملة والتي يصل عددها الى 650 مشروعاً وبكلفة تبلغ 23 مليار دولار وبمختلف القطاعات من خلال تقديم جميع التسهيلات والسماح بحركة التنقل ودخول المواد الإنشائيَّة وحركة العاملين بهذه المشاريع للحفاظ على استمراريَّة العمل ودعم المواطنين العاملين فيها لمنع البطالة واستثناءً من ظروف الحظر بسبب جائحة كورونا مع الأخذ بالاحتياطات الصحيَّة”.
وأضاف، أن “الفساد المالي والإداري يقفان في مقدمة أسباب إرباك العمل، وهناك إحصائيَّة بوجود أكثر من 1771 مشروعاًاستثمارياً في 14 محافظة في العراق تصل كلفها الإجماليَّة الى نحو 53 مليار دولار، المنجز منها بحدود 423 مشروعاً بواقع 5 مليارات دولار و622 مشروعاً هي قيد الإنجاز بقيمة 23 مليار دولار، ولكنَّ المتوقف منها هو 696 مشروعاً لأسباب متعددة”.
ولفت الى “وجود مشكلة في موضوع التعاقد مع الجهات المالكة للأراضي بعد منح الإجازة الاستثماريَّة وهناك تأخيرٌ غير مبرر في موضوع المصادقة على التصاميم وأيضاً رفع يد الإصلاح الزراعي، كما توجد جهات حكوميَّة تؤخر العمل، فضلاً عن أنَّأي شخص يريد الوصول الى الأرض يواجه تحديات معقدة تمنع من وصوله الى الأرض”. 
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
114

تسجيل ١٣٨ اصابة جديدة بڤيروس كورونا و٥٨ حالة شفاء في ديالى 29 تموز 2020 03:52 م

72

إلغاء إقامة صلاة عيد الاضحى المبارك بسبب جائحة كورونا 29 تموز 2020 03:44 م

082D7922-9B8E-420E-8848-DDF68106B3A3

خلية أزمة بابل: تسجيل ١٥٩ إصابة بكورونا و٤ حالات وفاة اليوم 29 تموز 2020 02:18 م

79

التخطيط النيابية تكشف أهم التغييرات الاقتصادية في موازنة 2021 29 تموز 2020 02:12 م

النائبة عن تحالف النصر ندى شاكر

برلمانية : رواتب الشهرين المقبلين ستصرف ضمن المواعيد المحددة دون تأخير 29 تموز 2020 11:29 ص

الامانة العامة لمجلس الوزراء

أمانة مجلس الوزراء تقرر تعطيل الدوام الأسبوع المقبل بمناسبة العيد وارتفاع درجات الحرارة 29 تموز 2020 10:47 ص

iraq-daesh

خبير اقتصادي يؤكد أهمية التعاون الاستثماري مع السعودية 29 تموز 2020 10:41 ص

الاتصالات

الاتصالات تكشف سر ضعف خدمة الإنترنت في العراق 29 تموز 2020 10:02 ص

التعليقات