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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 29 تموز 2020 03:44 م

إلغاء إقامة صلاة عيد الاضحى المبارك بسبب جائحة كورونا

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أعلنت ادارة العتبة الحسينية  ، عن عدم اقامة مراسم صلاة عيد الاضحى المبارك بسبب الظروف الصحية التي يمر بها العراق وتفشي جائحة كورونا ، مؤكدة استمرار التوقف لحين تحسن تلك الظروف.
وذكرت ادارة العتبة الحسينية  ، في بيان رسمي :” نظراً للتعليمات الوقائية الصادرة من الجهات الصحية في العراق، تقرر عدم اقامة مراسم صلاة عيد الاضحى المبارك”، مشيرة الى :” ان هذا التوقف سيبقى لحين تحسن الظروف الصحية بسبب انتشار فيروس (كورونا)”.
وكانت ادارة العتبة المقدسة قررت، في (5 /3 /2020)، عدم اقامة صلاة الجمعة بسبب الظرف الصحي الراهن الذي يمر به العراق، كما اعلنت في (23 /5 /2020) عدم اقامة صلاة عيد الفطر المبارك.
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