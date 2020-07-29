إلغاء إقامة صلاة عيد الاضحى المبارك بسبب جائحة كورونا

أعلنت ادارة العتبة الحسينية ، عن عدم اقامة مراسم صلاة عيد الاضحى المبارك بسبب الظروف الصحية التي يمر بها العراق وتفشي جائحة كورونا ، مؤكدة استمرار التوقف لحين تحسن تلك الظروف.

وذكرت ادارة العتبة الحسينية ، في بيان رسمي :” نظراً للتعليمات الوقائية الصادرة من الجهات الصحية في العراق، تقرر عدم اقامة مراسم صلاة عيد الاضحى المبارك”، مشيرة الى :” ان هذا التوقف سيبقى لحين تحسن الظروف الصحية بسبب انتشار فيروس (كورونا)”.

وكانت ادارة العتبة المقدسة قررت، في (5 /3 /2020)، عدم اقامة صلاة الجمعة بسبب الظرف الصحي الراهن الذي يمر به العراق، كما اعلنت في (23 /5 /2020) عدم اقامة صلاة عيد الفطر المبارك.

