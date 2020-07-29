الصحة: ارتفاع درجات الحرارة لم تحدث تغييرا بانتشار كورونا

توقعت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، تسجيل موجة جديدة من إصابات كورونا، مبينة أن ارتفاع درجات الحرارة لم تحدث تغير في أعداد المصابين بكورونا.

وقال وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي في تصريح صحفي، إن أغلب دول العالم تعرضت لموجة ثانية من الفيروس، إلا أن العراق لا زال في الموجة الأولى ولم تنته حتى الآن.

وبين الجميلي أن الإصابات لا زالت مرتفعة ومن المتوقع تعرض البلاد لموجة جديدة من الفيروس في ظل عدم توفر العلاج، فضلا عن عدم التزام المواطنين، مشيرا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة لم يحدث اي تغير في اعداد الاصابات بفيروس كورونا على عكس ما كان متوقعا في بداية انتشاره.

وفيما يخص العلاجات علق الجميلي قائلا: إن حصة العراق من الأدوية هي حسب ما يطلبه، لافتا إلى أن أغلب الأدوية هي تجريبية وتجرب سريريا ولا توجد أدوية صنعت خصيصا لهذا الوباء.

وتابع: أن العراق يتواصل مع الشركات المنتجة باجتماعات رسمية لغرض أن يكون أحد الدول التي تحصل على اللقاح في حال إكمال الدراسات وبدء تسويقه.