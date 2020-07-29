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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 29 تموز 2020 03:05 م

المسعودي: سيطرة القوى السياسية على وزارة الكهرباء أفشل توفير الطاقة للمواطنين

رياض المسعودي
أكد النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، اليوم الأربعاء، أن سيطرة القوى السياسية والأحزاب على وزارة الكهرباء أفشل توفير الطاقة للمواطنين.

وقال المسعودي في تصريح صحفي، إنه "لا يوجد اي انخفاض في انتاج الطاقة الكهربائية، على العكس هناك زيادة فيها، لكن المشكلة هي تراكمية، والعراق بحاجة الى معالجات حقيقية في النقل والتوزيع، فهنا المشكلة الاساسية، وليس في الانتاج".

وأضاف، أن "هذا الأمر بسبب سوء الإدارة والفساد والمحاصصة الحزبية، فسيطرة بعض القوى السياسية على وزارة الكهرباء وسيطرة الأحزاب على شركات الكهرباء، هو سبب فشل توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين".

وأوضح النائب عن سائرون أن "الحل لأزمة توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين، هو اتخاذ قرار سياسي، بعدم تدخل اي جهة بعمل وزارة الكهرباء".
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