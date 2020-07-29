نزاعات عشائرية تمنع عودة 450 أسرة نازحة لمناطقها في ديالى

كشفت دائرة هجرة قضاء خانقين في ديالى، اليوم الأربعاء، عن أن 450 أسرة نازحة لا يمكنها العودة لمناطقها المحررة بسبب نزاعات عشائرية.

وقال مدير الدائرة علي غازي أغا في تصريح صحفي، إن450 اسرة نازحة تسكن حاليا مخيمات الوند في اطراف قضاء خانقين لا يمكنها العودة الى مناطقها المحررة في شمال شرق ديالى بسبب وجود نزاعات عشائرية معها لم يجري حلها حتى الان رغم مرور سنوات.

وأضاف اغا، أن ملف الأسر تم طرحه على وزير الهجرة والمهجرين أثناء زيارته لمخيمات الوند بغية إيجاد حلول عادلة للملف مبينا ان الوزير تعهد بطرح الموضوع على الجهات العليا في البلاد والتواصل مع كل الاطراف الحكومية من اجل تامين حلول تدفع باتجاه انهاء معاناة الاسر ودفع الامور الى مسارها الصحيح.

وتعد مخيمات الوند في خانقين اكبر مخيمات النازحين في ديالى وهي تضم حاليا مئات الاسر النازحة من مناطق متعددة من المحافظة.