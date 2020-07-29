العثور على خمس جثث متفسخة جديدة في أيمن الموصل

أعلنت مديرية الدفاع المدني بالموصل عن العثور على خمس جثث متفسخة جديدة في ايمن الموصل.

وقال النقيب في الدفاع المدني عمر جمال في حديث له، إن فرق الدفاع المدني عثرت على خمس جثث متفسخة بالقرب من معمل البيبسي ضمن حملة رفع الأنقاض التي يشرف عليها الجيش العراقي.

وأضاف أن الجثث سلمت للطب العدلي الشرعي بالموصل.