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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 29 تموز 2020 02:15 م

نائب عن سائرون : سياسية الكاظمي الخارجية متخبطة

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وصف تحالف سائرون , الأربعاء , سياسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الخارجية بـ ” المتخبطة ” , مبينا ان الكاظمي لم يضبط إيقاع زياراته الأولى الخارجية .
وقال عضو التحالف النائب رياض محمد علي في تصريح لـه , ان “حكومة الكاظمي عندما مُنحت الثقة من قبل الكتل السياسية الشيعية تحديدا بنيت على أساس محددات داخلية وهي الإصلاح الإداري والمالي والتهيئة للانتخابات المبكرة وخارجيا هدف واحد العمل على التفاهم لاجلاء القوات الأجنبية وبالأخص القوات الامريكية من العراق ” .
وأضاف ان “الكاظمي لم يضبط إيقاع زياراته الخارجية حيث انه حددها بزيارات سياسية وكان المراد منه ان يقوم بزيارات اقتصادية تدفع البلاد نحو الأفضل لتجاوز ازمته الاقتصادية”.
وأشار علي إلى أن “سياسة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أضحت متخبطة وغير معروفة الاتجاه” .
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