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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 29 تموز 2020 02:12 م

التخطيط النيابية تكشف أهم التغييرات الاقتصادية في موازنة 2021

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أكدت لجنة التخطيط ومتابعة البرنامج الحكومي النيابية، الاربعاء، عدم حدوث تغييرات جذرية على موازنة 2021 لتطوير القطاع الإنتاجي غير النفطي، مبينة ان الحكومة عاجزة لغاية الان عن تحسين القطاع الصناعي.
وقال عضو اللجنة محمد البلداوي في تصريح لـه ان “ما سيحدث في الموازنة المقبلة هو اضافة بعض الاموال على الموازنة من خلال زيادة إيرادات الموانئ والمنافذ الحدودية والضرائب الا انها لن تغير الكثير من واقع الاعتماد على القطاع النفطي”.
وأضاف البلداوي، ان “تهريب البضائع عبر الموانئ اسهم في تأخير تقدم قطاع الزراعة بشكل كبيرة والاعتماد عليه في زيادة الناتج المحلي”.
وتابع ان “العجز في الموازنة سيكون كبير بسبب الاعتماد على النفط وانخفاض اسعاره العالمي فضلا عن تخفيض حصة العراق في البيع وسط عجز الحكومة على تحسين قطاع الصناعة وهو الاهم في العراق لتخفيض الاعتماد على النفط”.

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