نائب مستقل: عدد من القضاة يقفون وراء قضايا الفساد وإهدار أموال الدولة



بين النائب المستقل باسم خزعل، ان عدد من القضاة كانوا ومايزالون جزءاً من سرقة وهدر اموال الدولة، لافتا الى ان الكثير من القضايا قدمت للقضاء لكن من دون جدوى.

وقال خزعل ، في تصريح له ان “ العراق يعاني من مشكلة كبيرة بالتحقيقيات القضائية في ملفات الفساد، وكان يجب ان يكون القضاء هو الضامن الحقيقي لحقوق العراقيين لكن وجد ان القضاء هو الضامن لحقوق المتجاوزين على حقوق العراقيين”.

واضاف ان “الكثير من قضايا الفساد تم تقديمها للقضاء، لكن تبين ان جزء كبير من اموال الدولة التي تهدر تجد ان لدى القضاء بصمة كبيرة بها”.

وبين ان “القضاء جزء اساسي من هدر اموال الدولة”، موضحا ان “المقصود بذلك هم عدد من القضاة الذين كانوا وما زالوا جزء من هدر وسرقة اموال الدولة”.