ارشد الصالحي: سنحمل الصحة مسؤولية اي انهيار يحصل بكركوك

دعا رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية ارشد الصالحي، وزير الصحة الى تكليف احد وكلاء الوزارة لادارة مديرية صحة كركوك لوجود مشاكل فيها.



وقال الصالحي في بيان انه "نظرا لمرور اكثر من خمسة أشهر على احالة مدير عام صحة كركوك الى التقاعد ورغم المخاطبات الرسمية بين محافظ كركوك راكان الجبوري وبين وزارة الصحة دون الوصول الى نتيجة تذكر، ونظرا لعدم اصدار وزير الصحة أمرا بتكليف مدير عام الصحة كركوك ندعو الى ارسال احد وكلاء الوزارة لادارة المديرية العامة الصحة کرکوك بشكل مؤقت".



واضاف ان "مديرية صحة كركوك تعاني من مشاكل في ادارتها، بسبب الفساد الاداري والمالي وعدم توفر أي معمل للاوكسجين في أي مستشفى من مستشفيات كركوك والتي كانت سببا في زيادة الوفيات"، لافتا الى ان "وزارة الصحة ستتحمل المسؤولية الكاملة تجاه أي انهيار صحي في حالة عدم قيامها بهذا التكليف أو استمرار اللامبالاة بما يحصل في كركوك".