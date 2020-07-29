مصادر في البرلمان التونسي تؤكد جمع الأصوات اللازمة لسحب الثقة من الغنوشي

أكدت مصادر من داخل البرلمان التونسي، اليوم الثلاثاء، أنه تم تجميع أكثر من 109 أصوات المطلوبة لسحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي.

ونقلت إذاعة "موزاييك" عن النائب عن كتلة "تحيا تونس"، وليد جلاد، أنه تم تجميع أكثر من 109 أصوات لضمان سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، خلال الجلسة العامة يوم الخميس القادم.

وسبق أن أوضح، عماد الخميري، الناطق الرسمي باسم "حركة النهضة"، أن "التصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي سيكون سريا، نظرا لـ''توازي الصيغ والإجراءات'' قائلا ''مثلما كان انتخاب رئيس البرلمان بصفة سرية.. التصويت على سحب الثقة يكون سرّيا أيضا''.

وأضاف الخميري أن مكتب المجلس قرر عقد هذه الجلسة بناء على العريضة التي تقدم بها عدد من النواب، ''في اطار الالتزام بالديمقراطية''، مشيرا إلى أن ''عريضة سحب الثقة فيها العديد من الإخلالات الشكلية، ولكن مكتب المجلس أقرها رغم ذلك''.

واعتبر الخميري أن جلسة الخميس ستكون ''تعزيزا لفكرة الديمقراطية، سواء سحبت الثقة من الغنوشي أو لم تسحب''.

