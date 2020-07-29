توقعات بسقوط أمطار رعدية على مكة خلال يوم التروية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، بهطول أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، وهي: أضم، والطائف، والجموم، والخرمة وميسان، والعرضيات، والكامل، والمويه، ورنية، والليث، وخليص، والمشاعر المقدسة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

ووفقا لما أوردته صحيفة عكاظ السعودية، أشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة السادسة من صباح اليوم الأربعاء.

وأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، ليوم الأربعاء، تضمن نشاطا للرياح السطحية وأمطارا رعدية وتدني في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع.