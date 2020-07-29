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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 29 تموز 2020 01:38 م

روسيا تسجل 169 حالة وفاة ونحو 5500 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في روسيا
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 5475 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و169 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وبحسب الإحصائية الروسية، فإن عدد المصابين الكلي بالفيروس التاجي بلغ 828990 شخصاً، بينما العدد الكلي للوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي بلغ 13673 حالة وفاة.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا في تقريرها اليومي، أن "الإصابات الجديدة تتوزع بين جميع أقاليم البلاد الـ85 ، باستثناء دائرة نينيتس الذاتية الحكم التي لم تسجل إصابات جديدة"، مشيرة إلى "عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 26.8 بالمائة من المرضى الجدد".

وتماثل 8116 شخصا للشفاء من فيروس كورونا في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 620333 شخصا.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 27.5 مليون فحص طبي لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، ولا يزال أكثر من 260.6 ألف شخص تحت الرقابة الطبية، بحسب وسائل إعلام روسية.
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