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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 29 تموز 2020 01:37 م

القبض على 6 إرهابيين في محافظة نينوى

نينوى



القت المديرية العامة للاستخبارات  القبض على (6) إرهابيين في محافظة نينوى.

وذكر بيان لوزارة الداخلية  ان المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية القت القبض على 6 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، عمل اثنان منهم في ما يسمى فرقة مؤتة تحت كنى ابو جنيد وابو حمزة، فيما عمل الاثنان الآخران في ما يسمى المعسكرات العامة تحت كنى ابو البراء وابو طارق".

واضاف البيان " ان الإرهابي المكنى ابو دجانة  عمل في ما يسمى جيش أعماق، وعمل الإرهابي الأخير والمكنى بابي مالك في ما يسمى فرقة عين جالوت، ومن خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بأنتمائهم لتلك العصابات الإجرامية، واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية، وقتل وتهجير المواطنين، وفرض اتاوات باسم العصابات الإرهابية أثناء سيطرتهم على المحافظة آنذاك، ".

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