مع انتشار كورونا .. تعرف على أفضل طريقة لإزالة السموم من الرئة خلال يوم واحد

تحيط مصادر التلوث العديدة بنا وتعكر صفو حياتنا، ولعل تفشي فيروس ”كورونا“ جعل الأمور تتجه نحو الأسوأ، ففي العام الماضي ارتدى سكان بعض الدول مثل الهند وإيران كذلك أقنعة لأن مؤشر جودة الهواء كان في انحدار شديد.

ويؤكد الأطباء أن البشر بحاجة إلى إزالة السموم من الرئتي من وقت لآخر للحفاظ على صحتنا، ولهذا، هناك خطة حمية غذائية سهلة مدتها يوم واحد للتخلص من السموم في الرئة.

محلول الصباح لإزالة السموم

انقع ملعقة كبيرة من بذور الحلبة في كوب ماء طوال الليل، ثم قم بشربه في الصباح بعد الاستيقاظ.

بعد ذلك، خذ كوبا كبيرا من الماء الدافئ، أضف إليه عصير الليمون وقليلا من الفلفل الحار وقم بشربه، وبعد 30 دقيقة قم بتناول بعض الثوم الخام مع العسل.



حمام بخار

املأ وعاء كبيرا بالماء الساخن وأضف إليه بعض قطرات زيت الأوكالبتوس، ثم قم بتغطية رأسك واستنشق البخار.



وجبة الإفطار

اصنع كوبا من عصير الجزر الطازج وأضف القليل من الفلفل الأسود.



ممارسة تمارين التنفس

بعد ساعتين من تناول وجبة الإفطار، قم بتمرين التنفس لمنع تلف الرئة لاحقا.

قف أو اجلس في وضع مريح وحافظ على ذراعيك على الجانبين، ثم قم باستنشاق الهواء من أنفك ثم أخرجه، وقم بالشهيق من خلال أنفك والزفير من الفم.

أجبر نفسك على إخراج أكبر قدر ممكن من الهواء للتخلص من الهواء المتبقي، وبمجرد أن تشعر أن بطنك قد لامس العمود الفقري تقريبا، توقف، ثم استنشق الهواء النقي ببطء واستمر في التنفس.



الشاي السحري

لإعداد هذا الشاي، تحتاج إلى: الزنجبيل وأوراق الريحان والقرفة والفلفل وبذور الكاروم وبذور الكمون وبذور الشمر والهيل والأوريغانو.

أضف كل شيء في مقلاة مع 1 لتر ماء، اترك هذا الخليط يغلي لمدة 10 دقائق ثم قم بتصفيته، اشرب كوبا من هذا الشاي الدافئ، يمكنك إضافة العسل بحسب الذوق.



وجبة الغداء الصحية

تناول غداء بسيطا ومتوازنا، بعد الغداء، تناول كوبا من ماء الليمون مع بعض مسحوق الفلفل.



وجبة خفيفة مسائية

بعد حوالي ساعتين من الغداء، تناول كوبا من عصير الجزر، وأضف ملعقة كبيرة من جوز الهند البكر أو زيت الزيتون وقليلا من الفلفل الأسود وبعض عصير الليمون.

اشرب هذا العصير للحد من آلام الجوع وإزالة السموم من رئتيك، بعد 30 دقيقة، قم بتمرين التنفس.

وجبة العشاء

بعد ساعة واحدة، تناول العشاء الخاص بك الذي يجب أن يكون خفيفا ومتوازنا، الخيار الأفضل هو سلطة مليئة بالخضراوات، يمكنك أيضا تناول وعاء من الكينوا، وبعد العشاء، تناول كوبا من عصير الجزر لإزالة السموم. قبل النوم، قم بعمل حمام بخار بزيت الأوكالبتوس لفتح الرئتين.

اتباع خطة التخلص من السموم هذه لن يؤدي إلى إزالة السموم من رئتيك فحسب، بل سيؤدي أيضا إلى تحسين صحتك، فالوقاية خير من العلاج وكلنا نعرف ذلك، بدلاً من انتظار حدوث بعض المشاكل والحصول على علاج لها، يجب أن نتخذ إجراءات وقائية للتأكد من أن رئتيك تعملان بصحة جيدة وليس هناك خطر من أي مشكلة.