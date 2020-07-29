متظاهرو كربلاء يقطعون الطرق ويواصلون الاحتجاج على سوء الكهرباء والخدمات

شهدت محافظة كربلاء، اليوم الأربعاء، تصعيداً جديداً من قبل المتظاهرين احتجاجاً على سوء الكهرباء والخدمات.



وقال نشطاء، إن أهالي الحسينية يتظاهرون الآن أمام قائمقام الحسينية للمطالبة بتوفير التيار الكهربائي والخدمات البلدية.



وأضاف أن غضب الاحتجاجات يتصاعد في جميع انحاء المحافظة بسبب استمرار سوء خدمة التيار الكهربائي والخدمات الأخرى.