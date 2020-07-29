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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 29 تموز 2020 01:34 م

متظاهرو كربلاء يقطعون الطرق ويواصلون الاحتجاج على سوء الكهرباء والخدمات

قطع طريق
شهدت محافظة كربلاء، اليوم الأربعاء، تصعيداً جديداً من قبل المتظاهرين احتجاجاً على سوء الكهرباء والخدمات.

وقال نشطاء، إن أهالي الحسينية يتظاهرون الآن أمام قائمقام الحسينية للمطالبة بتوفير التيار الكهربائي والخدمات البلدية.

وأضاف أن غضب الاحتجاجات يتصاعد في جميع انحاء المحافظة بسبب استمرار سوء خدمة التيار الكهربائي والخدمات الأخرى.
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