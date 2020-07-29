لجنة الزراعة النيابية تطالب بسرعة تسلم الحكومة الاتحادية لمنافذ الاقليم





طالبت لجنة الزراعة النيابية بسرعة تسلم الحكومة الاتحادية لمنافذ اقليم كردستان.



وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان ان خطوات الحكومة بنشر قوات امنية في المنافذ الحدودية امر بدأ بجني ثماره من خلال السيطرة الكاملة على دخول وخروج البضائع بمختلف انواعها.



واضاف ان على الحكومة ومن خلال مفاوضاتها ومخاطباتها الرسمية مع حكومة اقليم كردستان ان تعطي تسليم المنافذ في كردستان الاولوية مبينا ان مبالغ ايرادات منافذ الاقليم الرسمية غير معروفة بشكل واضح.



وشدد الشمري على اهمية القيام بعملية عسكرية لغلق المنافذ غير الشرعية ان كانت في الاقليم او في المناطق الاخرى والاقتصار على المنافذ الرسمية والتي ستكون رافدا مهما ورئيسيا لايرادات الدولة.