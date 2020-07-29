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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 29 تموز 2020 01:16 م

نائب يطالب الكاظمي بسحب يد وزير التعليم العالي فوراً

وزير التعليم

طالب النائب قتيبة الجبوري، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بسحب يد وزير التعليم العالي فوراً  إذا كان جاداً في إصلاحاته حسب تعبيره.

وقال الجبوري في بيان "سبق وأن حذرنا من استمرار الخروقات والفوضى الإدارية التي يقوم بها وزير التعليم العالي والتي من بينها ما حصل من تعيين لرئاسة جامعة تكريت، واليوم أطل علينا الوزير بفضيحة جديدة، وهي تعيين علياء عباس علي (التي عليها قيد جنائي وحكم قضائي صادر من محكمة جنح كركوك، بالاضافة الى العديد من العقوبات الصادرة بحقها) برئاسة الجامعة التقنية الشمالية في الموصل، في خطوة استفزت الأوساط الجامعية والاكاديمية واثارت موجة من الاستياء".

واضاف "إذا كان الكاظمي يسعى الى تحويل شعارات الإصلاح التي رفعتها حكومته الى إجراءات عملية على أرض الواقع، يجب أن يبدأ بذلك من خلال سحب يد وزير التعليم العالي وإيقاف الفوضى الإدارية التي تسبب بها والإجراءات المتعمدة لهدم المسيرة التعليمية من خلال التعيينات الأخيرة التي أجراها في رئاسات بعض الجامعات".

وتابع "يبدو أن وزير التعليم العالي وللأسف يعتقد بأن الوزارة ملكية خاصة يتصرف بها كيفما يشاء، ضارباً القوانين والضوابط عرض الحائط، ومتعمداً هدم المسيرة التعليمية في العراق"، داعيا "رئيس الوزراء الى التدخل الفوري".

 وقال  "إذا كان الكاظي يريد ان تحظى هذه الحكومة باحترام الشعب فعليه ان يسحب يد وزير التعليم فورا وأن يلغي كافة التعيينات الاخيرة التي قام بها بصورة مخالفة للقانون"، مطالبا "وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والمثقفين والأكاديميين والناشطين بـ"أن يقفوا بالضد من كل هذه الإجراءات، لأن المؤسسة التعليمية ستنهار على يد هذا الوزير".

وهدد الجبوري بـ"موقف واضح من الحكومة في مجلس النواب، إذا لم يتخذ رئيس الوزراء إجراء عاجلاً بشأن ذلك.

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