تقرير: 750 ألف يورو رشوة من سفير قطري للتستر على تمويل الدوحة لحزب الله الإرهابي

كشف مقاول غربي يطلق عليه اسم جيسون جي، ويعمل مع الاستخبارات الألمانية، أن السفير القطري في بلجيكا حاول رشوته بملغ 750 ألف يورو، للتغطية على الدعم المالي والعسكري لحكومة قطر لحزب الله الشيعي اللبناني.

وأبلغ جيسون صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية اليوم الأربعاء، أن السفير عبد الرحمن بن محمد سليمان الخليفي، أجرى مفاوضات معه، وحاول دفع ذلك المبلغ له لقاء التزامه الصمت تجاه حقيقة الدعم القطري، والجهة الحكومية المسؤولة عن هذا الدعم لحزب الله.

وأوضحت الصحيفة، أن الخليفي عمل سفيرًا لقطر في ألمانيا في الفترة بين عامي 2009 و 2016، قبل نقله إلى بلجيكا.

وقال جيسون ”الحقيقة إنه لم تكن نيتي أبدًا قبول المبلغ.. كانت نيتي فقط، أن أتوصل إلى تحديد ممولي حزب الله في قطر، والجهة التي كانت توفر لهم الحماية“ مشيرًا إلى أنه يستخدم اسمًا مستعارًا، لتجنب أي عمل انتقامي من قبل النظام القطري.

وأبلغ جيسون الصحف الألمانية الأسبوع الجاري، أنه أعد ملفًا كاملًا عن دعم قطر لحزب الله في حين كشفت ”جيروزاليم بوست“ أنها حصلت على ذلك الملف كاملًا، والذي يوضح طبيعة إمداد قطر لحزب الله بالمال والأسلحة، وأن الاستخبارات الألمانية أكدت تلك الوثيقة.

وكانت صحيفتا ”داي زيت“ وب“برلينر“ الألمانيتين، كشفتا بداية الشهر الجاري بأن دبلوماسيًا قطريًا رفيع المستوى، عمل وسيط اتصال بين جيسون والدوحة، بهدف التغطية على الدعم المالي الذي تقدمه قطر لحزب الله.