بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 30 تموز 2020
آخر الأخبار
البنك المركزي يقرض حكومة الكاظمي 8 تريليون دينار متظاهرون يغلقون الجسر الذي يربط محافظات الوسط والجنوب في كربلاء حكومة عبد المهدي حددت 40 ملفاً للفساد.. ومطالبات للكاظمي بإحالة تلك الملفات للقضاء الصحة: ارتفاع درجات الحرارة لم تحدث تغييرا بانتشار كورونا المسعودي: سيطرة القوى السياسية على وزارة الكهرباء أفشل توفير الطاقة للمواطنين الجيش الأميركي: حالة تأهب في قاعدتي العديد والظفرة بسبب مناورات إيرانية نائبة: مآرب سياسية وراء تعطيل جلسات مجلس النواب نزاعات عشائرية تمنع عودة 450 أسرة نازحة لمناطقها في ديالى ارشد الصالحي: سنحمل الصحة مسؤولية اي انهيار يحصل بكركوك اللجنة التحقيقية النيابية تعلن عرض عقود الكهرباء على مختصين
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 29 تموز 2020 01:09 م

تقرير: 750 ألف يورو رشوة من سفير قطري للتستر على تمويل الدوحة لحزب الله الإرهابي

حزب الله
كشف  مقاول غربي يطلق عليه اسم جيسون جي، ويعمل مع الاستخبارات الألمانية، أن السفير القطري في بلجيكا حاول رشوته بملغ 750 ألف يورو، للتغطية على الدعم المالي والعسكري لحكومة قطر لحزب الله الشيعي اللبناني.
وأبلغ جيسون صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية اليوم الأربعاء، أن السفير عبد الرحمن بن محمد سليمان الخليفي، أجرى مفاوضات معه، وحاول دفع ذلك المبلغ له لقاء التزامه الصمت تجاه حقيقة الدعم القطري، والجهة الحكومية المسؤولة عن هذا الدعم لحزب الله.
وأوضحت الصحيفة، أن الخليفي عمل سفيرًا لقطر في ألمانيا في الفترة بين عامي 2009 و 2016، قبل نقله إلى بلجيكا.
وقال جيسون ”الحقيقة إنه لم تكن نيتي أبدًا قبول المبلغ.. كانت نيتي فقط، أن أتوصل إلى تحديد ممولي حزب الله في قطر، والجهة التي كانت توفر لهم الحماية“ مشيرًا إلى أنه يستخدم  اسمًا مستعارًا، لتجنب أي عمل انتقامي من قبل النظام القطري.
وأبلغ جيسون الصحف الألمانية الأسبوع الجاري، أنه أعد ملفًا كاملًا عن دعم قطر لحزب الله في حين كشفت ”جيروزاليم بوست“ أنها حصلت على ذلك الملف كاملًا، والذي يوضح طبيعة إمداد قطر لحزب الله بالمال والأسلحة، وأن الاستخبارات الألمانية أكدت تلك الوثيقة.
وكانت صحيفتا ”داي زيت“ وب“برلينر“ الألمانيتين، كشفتا بداية الشهر الجاري بأن دبلوماسيًا قطريًا رفيع المستوى، عمل وسيط اتصال بين جيسون والدوحة، بهدف التغطية على الدعم المالي الذي تقدمه قطر لحزب الله.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
هشام الهاشمي

تقرير أمريكي: بعض مساعدي الكاظمي فروا للخارج بعد اغتيال الهاشمي ولن يجرؤ أحد على تحديد الميليشيا المسؤولة 30 تموز 2020 03:52 ص

داعش

إيران وراء تنشيط دور داعش.. وقتل ضباط الجيش إجرام ولابد من فتح الملف معها بشكل مباشر 30 تموز 2020 03:19 ص

خامنئي فاسد ينهب ثروة ايران

2.5 مليار دولار أرباحًا لمؤسسة المرشد والإيرانيون يموتون من الجوع.. خامنئي ينام على 200 مليار دولار 30 تموز 2020 01:14 ص

سفير قطر في بروكسل دفع رشوة لاخفاء تمويل قطر حزب الله

فضيحة جديدة للحمدين.. سفير قطر في بلجيكا قدم رشوة لإخفاء تمويل الدوحة ميليشيا حزب الله 29 تموز 2020 10:45 م

الكاظمي-عبد-المهدي

حكومة عبد المهدي حددت 40 ملفاً للفساد.. ومطالبات للكاظمي بإحالة تلك الملفات للقضاء 29 تموز 2020 04:12 م

انفاق نصر الله على حدود اسرائيل

أقوى تهديد إسرائيلي: إذا تعرضنا للهجوم سندفن حزب الله تحت أنقاض لبنان 29 تموز 2020 01:29 م

كورونا العراق

تقرير .. موجة "كورونا" الثانية ترعب أوروبا .. وانتشار البطالة ينذر بكارثة 29 تموز 2020 01:00 م

الناشطة الألمانية هيلا ميفيس

مراقبون: لم يكن اختطاف الناشطة الألمانية هيلا ميفيس لغزا كان إطلاق سراحها هو اللغز 29 تموز 2020 10:29 ص

التعليقات