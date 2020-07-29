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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 29 تموز 2020 01:04 م

وزير الخارجية السعودي: عودة الحكومة اليمنية لعدن تسهم في جهود الحل الشامل

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قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إن موافقة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على الآلية المقترحة من المملكة خطوة إيجابية ستعزز الثقة بينهما.
وأضاف في تغريدة على حسابه عبر تويتر اليوم الأربعاء، أن هذه الموافقة ستسمح للحكومة بممارسة أعمالها من عدن، وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة الشعب اليمني، وتوحيد الصفوف لإنجاح مسارات وجهود التوصل لحل سياسي شامل في اليمن برعاية أممية.

ويأتي ذلك تعليقا على نجاح المملكة في دفع الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي للتوافق على آلية لتسريع العمل على تنفيذ اتفاق الرياض الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/ تشرين الثاني لإنهاء الأزمة بين الطرفين.
وتتضمن الآلية الجديدة نقاطا تنفيذية تشمل ”استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي… وإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية، وتطبيق اتفاق الرياض، وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن“.
كما تتضمن الآلية أيضا ”تكليف رئيس الوزراء ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وإصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي“.
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