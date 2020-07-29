الجبوري يطالب الكاظمي بسحب يد وزير التعليم العالي فوراً

طالب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة إبراهيم الجبوري، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بسحب يد وزير التعليم العالي فوراً فيما إذا كان جاداً في إصلاحاته.

وقال الجبوري في بيان، إنه سبق وأن حذرنا من استمرار الخروقات والفوضى الإدارية التي يقوم بها وزير التعليم العالي والتي من بينها ما حصل من تعيين لرئاسة جامعة تكريت، واليوم أطل علينا الوزير بفضيحة جديدة، وهي تعيين علياء عباس علي (التي عليها قيد جنائي وحكم قضائي صادر من محكمة جنح كركوك، بالإضافة الى العديد من العقوبات الصادرة بحقها) برئاسة الجامعة التقنية الشمالية في الموصل، في خطوة استفزت الأوساط الجامعية والاكاديمية واثارت موجة من الاستياء .

وأوضح الجبوري : إذا كان الكاظمي يسعى الى تحويل شعارات الإصلاح التي رفعتها حكومته الى إجراءات عملية على أرض الواقع، يجب أن يبدأ بذلك من خلال سحب يد وزير التعليم العالي وإيقاف الفوضى الإدارية التي تسبب بها والإجراءات المتعمدة لهدم المسيرة التعليمية من خلال التعيينات الأخيرة التي أجراها في رئاسات بعض الجامعات .

وتابع : يبدو أن وزير التعليم العالي وللأسف يعتقد بأن الوزارة ملكية خاصة يتصرف بها كيفما يشاء، ضارباً القوانين والضوابط عرض الحائط، متعمداً هدم المسيرة التعليمية في العراق، لذلك على رئيس الوزراء التدخل الفوري، وإذا كان يريد ان تحظى هذه الحكومة باحترام الشعب فعليه ان يسحب يد وزير التعليم فورا وأن يلغي كافة التعيينات الاخيرة التي قام بها بصورة مخالفة للقانون.

ودعا الجبوري وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والمثقفين والأكاديميين والناشطين الى أن يقفوا بالضد من كل هذه الإجراءات، لأن المؤسسة التعليمية ستنهار على يد هذا الوزير، وإذا لم يتخذ رئيس الوزراء إجراءاً عاجلاً فسيكون لنا موقفاً واضحاً من هذه الحكومة بشكل عام في مجلس النواب .