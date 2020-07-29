بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 30 تموز 2020
آخر الأخبار
البنك المركزي يقرض حكومة الكاظمي 8 تريليون دينار متظاهرون يغلقون الجسر الذي يربط محافظات الوسط والجنوب في كربلاء حكومة عبد المهدي حددت 40 ملفاً للفساد.. ومطالبات للكاظمي بإحالة تلك الملفات للقضاء الصحة: ارتفاع درجات الحرارة لم تحدث تغييرا بانتشار كورونا المسعودي: سيطرة القوى السياسية على وزارة الكهرباء أفشل توفير الطاقة للمواطنين الجيش الأميركي: حالة تأهب في قاعدتي العديد والظفرة بسبب مناورات إيرانية نائبة: مآرب سياسية وراء تعطيل جلسات مجلس النواب نزاعات عشائرية تمنع عودة 450 أسرة نازحة لمناطقها في ديالى ارشد الصالحي: سنحمل الصحة مسؤولية اي انهيار يحصل بكركوك اللجنة التحقيقية النيابية تعلن عرض عقود الكهرباء على مختصين
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 29 تموز 2020 12:25 م

الجبوري يطالب الكاظمي بسحب يد وزير التعليم العالي فوراً

قتيبة الجبوري

طالب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة إبراهيم الجبوري، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بسحب يد وزير التعليم العالي فوراً فيما إذا كان جاداً في إصلاحاته.

وقال الجبوري في بيان، إنه سبق وأن حذرنا من استمرار الخروقات والفوضى الإدارية التي يقوم بها وزير التعليم العالي والتي من بينها ما حصل من تعيين لرئاسة جامعة تكريت، واليوم أطل علينا الوزير بفضيحة جديدة، وهي تعيين علياء عباس علي (التي عليها قيد جنائي وحكم قضائي صادر من محكمة جنح كركوك، بالإضافة الى العديد من العقوبات الصادرة بحقها) برئاسة الجامعة التقنية الشمالية في الموصل، في خطوة استفزت الأوساط الجامعية والاكاديمية واثارت موجة من الاستياء .

وأوضح الجبوري : إذا كان الكاظمي يسعى الى تحويل شعارات الإصلاح التي رفعتها حكومته الى إجراءات عملية على أرض الواقع، يجب أن يبدأ بذلك من خلال سحب يد وزير التعليم العالي وإيقاف الفوضى الإدارية التي تسبب بها والإجراءات المتعمدة لهدم المسيرة التعليمية من خلال التعيينات الأخيرة التي أجراها في رئاسات بعض الجامعات .

وتابع : يبدو أن وزير التعليم العالي وللأسف يعتقد بأن الوزارة ملكية خاصة يتصرف بها كيفما يشاء، ضارباً القوانين والضوابط عرض الحائط، متعمداً هدم المسيرة التعليمية في العراق، لذلك على رئيس الوزراء التدخل الفوري، وإذا كان يريد ان تحظى هذه الحكومة باحترام الشعب فعليه ان يسحب يد وزير التعليم فورا وأن يلغي كافة التعيينات الاخيرة التي قام بها بصورة مخالفة للقانون.

ودعا الجبوري وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والمثقفين والأكاديميين والناشطين الى أن يقفوا بالضد من كل هذه الإجراءات، لأن المؤسسة التعليمية ستنهار على يد هذا الوزير، وإذا لم يتخذ رئيس الوزراء إجراءاً عاجلاً فسيكون لنا موقفاً واضحاً من هذه الحكومة بشكل عام في مجلس النواب .

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الكاظمي-2223-1-1-1-2-1-2-1

البنك المركزي يقرض حكومة الكاظمي 8 تريليون دينار 29 تموز 2020 04:53 م

safe_image (1)

الكاظمي يعزل أمينة بغداد .. وثلاثة شروط للمرشح الجديد 29 تموز 2020 04:06 م

082D7922-9B8E-420E-8848-DDF68106B3A3

الكاظمي وبلاسخارت يبحثان خمسة ملفات .. ما هي ؟ 29 تموز 2020 04:03 م

526

تحرك سياسي وجمع تواقيع نيابية لاستجواب حكومة الكاظمي 29 تموز 2020 03:54 م

كورونا في العراق

الصحة: ارتفاع درجات الحرارة لم تحدث تغييرا بانتشار كورونا 29 تموز 2020 03:19 م

رياض المسعودي

المسعودي: سيطرة القوى السياسية على وزارة الكهرباء أفشل توفير الطاقة للمواطنين 29 تموز 2020 03:05 م

مجلس النواب

نائبة: مآرب سياسية وراء تعطيل جلسات مجلس النواب 29 تموز 2020 02:51 م

114

نائب عن سائرون : سياسية الكاظمي الخارجية متخبطة 29 تموز 2020 02:15 م

التعليقات