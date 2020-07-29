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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 29 تموز 2020 11:45 ص

الطائي: حكومة الكاظمي تتنصل من مسؤوليتها وتعيد تكرار نفس كلام حكومة عبد المهدي!

الكاظمي
تساءل المحلل السياسي مجاهد الطائي، متى تعترف الحكومة بوجود الطرف الثالث بشكل رسمي في العراق.

وقال الطائي في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، إن "حكومة الكاظمي، أتت كجزء من مهامها، لكشف قتلة المتظاهرين، وإذا بها تضيف إليهم 3 وتبدأ بالتنصل من مسؤوليتها وتعيد تكرار نفس كلام حكومة عبد المهدي!".

وأضاف "متى يعترفون بأن الأجهزة الأمنية ينخرها الفساد والمحسوبيات، ونهج القمع فيها هو الأساس في التعامل؟ وإن الطرف الثالث رسمي ويحتمي بالدولة؟".
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