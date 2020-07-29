بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 30 تموز 2020
آخر الأخبار
البنك المركزي يقرض حكومة الكاظمي 8 تريليون دينار متظاهرون يغلقون الجسر الذي يربط محافظات الوسط والجنوب في كربلاء حكومة عبد المهدي حددت 40 ملفاً للفساد.. ومطالبات للكاظمي بإحالة تلك الملفات للقضاء الصحة: ارتفاع درجات الحرارة لم تحدث تغييرا بانتشار كورونا المسعودي: سيطرة القوى السياسية على وزارة الكهرباء أفشل توفير الطاقة للمواطنين الجيش الأميركي: حالة تأهب في قاعدتي العديد والظفرة بسبب مناورات إيرانية نائبة: مآرب سياسية وراء تعطيل جلسات مجلس النواب نزاعات عشائرية تمنع عودة 450 أسرة نازحة لمناطقها في ديالى ارشد الصالحي: سنحمل الصحة مسؤولية اي انهيار يحصل بكركوك اللجنة التحقيقية النيابية تعلن عرض عقود الكهرباء على مختصين
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 29 تموز 2020 11:37 ص

اعتقال عراقي ضالع في عمليات غسيل أموال في الكويت

غسيل أموال

ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية نقلاً عن مصادر، أن "الأجهزة الأمنية واصلت عملية ضبط المتهمين والمتورطين في قضايا غسل الأموال، وتمكنت، من ضبط مقيم عراقي، يقطن في أحد المنازل الفارهة بمنطقة جنوب السرة، إضافة إلى خمسة مواطنين يديرون مزادات إلكترونية لبيع الساعات الثمينة".

وأضافت أن "جهاز أمن الدولة استمر في مراقبة ورصد المتهم العراقي لأكثر من أسبوعين بعد ورود معلومات خطيرة عن نشاطه الإجرامي في غسل الأموال، وتبين أن لديه شبكة علاقات واسعة ومتشعبة مع مختلف أطياف المجتمع، ويشارك بالمناسبات الاجتماعية، ويقيم في ديوانيته بمنطقة جنوب السرة مناسبات سنوية على مستوى عال، ويدعو بعض الشخصيات البارزة".

وتابعت الصحيفة أن "التحقيقات لا تزال جارية مع المتهم الذي تبين أن لديه جوازاً (مادة 17) رغم أنه عراقي، مشيرة إلى أن المتهم لديه حسابات مالية متضخمة، وتعاملات مالية مريبة وبأرقام فلكية".

وفي ما يخص الكويتيين الخمسة المضبوطين، أشارت الصحيفة إلى أن "رجال أمن الدولة يرصدون منذ أشهر حسابات على موقع إنستغرام، تبيع ساعات ثمينة فوق أسعارها الأصلية".

ولفتت إلى أن "رجال الداخلية توصلوا إلى معلومات تفيد بأن المواطنين الخمسة يدخلون ضمن الاشتباه في عمليات غسل الأموال، وأنهم أغلقوا حساباتهم مؤخرا بعد استدعاء عدد من المشاهير للتحقيق في تضخم حساباتهم والاشتباه في عمليات غسل الأموال".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
06F28C86-8F79-4984-859A-144B120CF6FE

العثور على خمس جثث متفسخة جديدة في أيمن الموصل 29 تموز 2020 02:21 م

نينوى

القبض على 6 إرهابيين في محافظة نينوى 29 تموز 2020 01:37 م

انفجار

إصابة خمسة أشخاص بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة وسط بغداد 29 تموز 2020 10:43 ص

iraq-daesh

مقتل آمر لواء وضابط برتبة ملازم أول في هجوم لداعش الإرهابي بهيت غربي الأنبار 29 تموز 2020 10:36 ص

القوات الأمنية

مقتل قيادي بالجيش وضابط وإصابة 2 آخرين بجروح فى هجوم إرهابي بالأنبار 29 تموز 2020 09:15 ص

43-6

قصف صاروخي يستهدف قاعدة سبايكر بصلاح الدين 28 تموز 2020 10:08 ص

637296283836019540

خلية الإعلام الأمني تكشف تفاصيل الهجوم الصاروخي على معسكر التاجي 28 تموز 2020 10:06 ص

العميد يحيى رسول

الناطق باسم الكاظمي يصدر بياناً بشأن أحداث ساحة التحرير 27 تموز 2020 11:29 ص

التعليقات