وزير الداخلية يصل إلى أربيل للقاء عدد من مسؤولي كردستان

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بوصول وزير الداخلية عثمان الغانمي إلى محافظة أربيل للقاء عدد من المسؤولين في إقليم كردستان.



وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "وزير الداخلية عثمان الغانمي، وصل إلى محافظة أربيل، من أجل لقاء عدد من المسؤولين في إقليم كردستان، لمناقشة القضايا الأمنية بين حكومتي بغداد وأربيل".



وأشار إلى أن "الغانمي سيلتقي وزير داخلية إقليم كردستان، ريبر أحمد، من أجل مناقشة القضايا الأمنية المشتركة، إضافة إلى ملفات أخرى بين الحكومتين".