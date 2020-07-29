برلمانية : رواتب الشهرين المقبلين ستصرف ضمن المواعيد المحددة دون تأخير

اكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر ان "صرف الرواتب للشهرين المقبلين سيكون ضمن المواعيد المحددة دون تأخير في آلية صرف هذه المستحقات "، مشيرة الى ان "الحكومة استطاعت توفير الرصيد المالي للشهرين المقبلين بعد تشريع قانون الاقتراض المحلي والخارجي ".



وقالت ان " تأخير صرف رواتب الشهر الماضي يعود الى عدم وجود سيولة نقدية جاهزة للحكومة لدفع مستحقات الموظفين "، مبينة ان " وزارة المالية اقترضت محليا من المصارف الحكومية والخاصة لتمويل دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين ، وهي تنتظر حاليا القرض الخارجي ".



وكان مجلس النواب صوت الشهر الماضي على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام ٢٠٢٠ .