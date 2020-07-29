لجنة نيابية تحذر من مخطط لحرف التظاهرات عن سلميتها وتلوح باستجواب الوزراء الأمنيين

حذرت لجنة حقوق الإنسان النيابية من جهات / لم تسمها / ، تسعى لجر البلاد الى العنف وخلق الفوضى وحرف التظاهرات عن سلميتها، مطالبة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتنفيذ تعهده في محاكمة المسؤولين عن قتل وخطف المتظاهرين السلميين واعلان نتائج التحقيقات ووضع حد لانتهاك حقوق الإنسان خلال الأشهر الماضية.



وقالت عضو اللجنة النائب يسرى رجب في بيان ان " ما جرى من اعتداءات ادت الى قتل ثلاثة متظاهرين وإصابة أكثر من عشرين آخرين في ساحة التحرير ، ينذر بالخطر ويدعونا للتحرك بشكل عاجل لمنع تحقيق هذه الأجندات التي تسعى لخلط الأوراق وجر البلاد للعنف" ، مشددة على دعوة الكاظمي لاعلان نتائج التحقيقات بشكل عاجل وإرسالها إلى لجنة حقوق في مجلس النواب العراقي ".





واضافت ، ، أن " لجنة حقوق الإنسان لن تقف موقف المتفرج وستكون لها خطوات وإجراءات كفلها الدستور والقانون في مجلس النواب بالتنسيق مع اللجان الأخرى ، منها استجواب الوزراء الامنيين وكشف ما يجري لوقف انتهاكات حقوق الإنسان او عمليات العنف مع المتظاهرين" .