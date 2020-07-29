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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 29 تموز 2020 11:24 ص

محافظ بغداد: المباشرة بمشروع القطار المعلق .. قريبا

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اكد محافظ بغداد محمد جابر العطا، انه ستتم المباشرة قريبا  بمشروع القطار المعلق لحل ازمة النقل.

واوضح المحافظ ان "طول المشروع ٢٢ كيلو متر ا ، يبدأ من الكاظمية وينتهي باسواق الشعب المركزية، بـ ١٤ محطة وبطاقة استيعابية تصل الى ٣٠ الف راكب  في الساعة الواحدة، وبعمل يفوق  ١٦ ساعة يوميا ، وهو جزء من منظومة النقل الشامل لجانبي الكرخ والرصافة".

من جهته، قال وكيل وزارة النقل المهندس سلمان البهادلي، ان "مشروع القطار المعلق تحول الى وزارة النقل كونه ضمن التخصص القطاعي، وتم تشكيل لجنة برئاسته وعضوية المحافظة والامانة والملاكات الهندسية المختصة"، مبينا ان "٧٥٪ من المشروع مكتمل وما تبقى هو جوانب ادارية فقط".

بدوره، اكد وكيل وزارة التخطيط ماهر الدليمي ان "تأخر المشروع جاء لاسباب مالية وفنية وتمت معالجة ذلك مع قيام وزارة التخطيط بادراجه، وهو من المشاريع المهمة لحل ازمة النقل"، ".
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