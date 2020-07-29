برلمانية تتهم وزارة التربية باختلاق حجج واهية للتهرب من منح الطلبة المعدل التراكمي

اتهمت عضو لجنة التربية النيابية، منتهى جابر وزارة التربية باختلاق حجج واهية للتهرب من منح الطلبة المعدل التراكمي .

وقالت جابر ان “اللجنة طلبت من وزير التربية اعتماد المعدل التراكمي لطلبة السادس الاعدادي وباقي المراحل كون البلاد مرت بظروف استثنائية”.

واضافت ان “الظرف الاول التظاهرات التي عمت البلاد في الوسط والجنوب ومن ثم جائحة كورونا ما اثر على الطلبة مما يتطلب قرارات تنصف حقهم”، مشيرة الى ان “اللجنة وجدت خللا كبيرا في وزارة التربية من خلال الحجج التي طرحها الوزير والتي رفض المعدل التراكمي خلالها”.

واوضحت ان “الوزير ادعى برفضه لخوفه من التزوير الذي يحدث في مرحلتي الرابع والخامس الاعدادي وعدم الرصانة العملية التربوية اذا اعتمد على المعدل التراكمي للصف السادس”، متسائلة “اين الرصانة العلمية عن الطلبة الذين عبروا في العام 2017 في بعض المحافظات ولم يدرسوا الرابع والخامس الاعدادي ام ان الرصانة لا تشمل هؤلاء”.