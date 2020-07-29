وزير الدفاع يوعز بالاستجابة الفورية لمطالب أصحاب الشهادات العليا المعتصمين

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، ان وزير الدفاع جمعة عناد اوعز بالاستجابة الفورية لمطالب اصحاب الشهادات العليا المعتصمين امام الوزارة .



وقال رسول في تغريدة على تويتر، "التقيت بابنائي من حملة الشهادات العليا المعتصمين امام بوابة وزارة الدفاع، وابلغتهم باهتمام الوزارة بطلباتهم، ونعتز ان يكون اصحاب الشهادات العليا من ضمن مؤسستنا".



واضاف:" ان وزير الدفاع جمعة عناد اوعز بالاستجابة الفورية لمطالبهم وتذليل المعوقات كافة لانخراطهم في المؤسسة العسكرية".