يونامي : نقف إلى جانب المتظاهرين في الساحات وندعو لحمايتهم

أكدت بعثة الامم المتحدة في العراق/ يونامي / ان الممثلة الخاصة جينين بلاسخارت لم تقدم اي تقرير لمجلس الامن الدولي بشأن التظاهرات الاخيرة.



وقالت البعثة في بيان "رداً على ادعاءات متداولة عن ادلاء الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت ببيان امام مجلس الامن الدولي بشأن المظاهرات الاخيرة، تؤكد بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ان الممثلة الاممية لم تقدم اي تقرير او بيان لمجلس الامن بشأن هذه المظاهرات".



واضافت :" ان يونامي تراقب الوضع وتقف الى جانب حق المتظاهرين بالتعبير السلمي عن مطالبهم المشروعة ، وتدعو الى حمايتهم ".