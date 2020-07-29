أمانة مجلس الوزراء تقرر تعطيل الدوام الأسبوع المقبل بمناسبة العيد وارتفاع درجات الحرارة

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عن تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية خلال الاسبوع القادم لمناسبة عيد الأضحى المبارك و ارتفاع درجات الحرارة في البلاد التي تعدت حاجز الخمسين درجة مئوية.



واوضحت الأمانة العامة في إن تعطيل الدوام سيكون بالتوافق مع العطلة التي أقرتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ( مكافحة جائحة فايروس كورونا)، التي تبدأ من يوم الخميس القادم 30/تموز الجاري ولغاية 8/8/2020.



وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ، قررت فرض حظر التجوال الشامل في أيام عيد الأضحى المبارك ، على أن يعاد النظر بالحظر بعد عطلة العيد، فيما ألزمت المواطنين بضرورة إتباع الإجراءات الوقائية كافة.