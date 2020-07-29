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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 29 تموز 2020 10:44 ص

واشنطن: إيران تواصل استخدام الوكلاء لتهديد جيرانها

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قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية جيرالدين غريفث إن نظام إيران لا يتوقف عن استخدام الوكلاء لتهديد جواره، مؤكدة أن تمديد حظر الأسلحة على إيران له أولوية قصوى.


وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية في تصريحات صحفية  أن جولات وزير الخارجية مايك بومبيو والمبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك تتواصل بالمنطقة لاحتواء خطر إيران، لافتة إلى أن واشنطن تدرس المناورات التي تقوم بها إيران وسنرد بشكل مناسب.

وبشان الملف العراقي، قالت إن شراكة واشنطن مع حكومة بغداد قوية وعميقة.
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