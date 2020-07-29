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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 29 تموز 2020 10:43 ص

إصابة خمسة أشخاص بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة وسط بغداد

انفجار
أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بإصابة خمسة أشخاص بجروح مختلفة إثر انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "عبوة ناسفة انفجرت داخل حافلة بالقرب من محطة وقود الكيلاني في منطقة الباب الشرقي وسط بغداد".

وأضاف ان "الانفجار أسفر عن اصابة خمسة اشخاص بجروح مختلفة تم نقلهم بعجلات النجدة الى احدى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج".
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